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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki

26.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

(AA)

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