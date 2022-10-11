İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'evdeki yabancılar' sorusuna yanıtı gündem oldu! Muhabirin çenesini okşayıp gülerek 'canım benim' dedi

'Yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu' iddiaları günlerdir konuşuluyor. E-devlet'ten kayıtlı oldukları adreslere bakan bazı vatandaşlar, kendi evlerinde hiç tanımadıkları bazı isimlerin de yaşadığını gördü. Özellikle yabancı uyruklu isimlerle karşılaşan vatandaşlar, soluğu nüfus müdürlüklerinde alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘evdeki yabancıları’ Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

MECLİS'E TAŞINDI

Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN MUHABİRE 'CANIM BENİM' YANITI

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde Ankara muhabiri Fırat Irmak, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.



