HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'evdeki yabancılar' sorusuna yanıtı gündem oldu! Muhabirin çenesini okşayıp gülerek 'canım benim' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'evdeki yabancılar' sorusuna yanıtı gündem oldu! Muhabirin çenesini okşayıp gülerek 'canım benim' dedi

11.10.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir konuşulan 'evdeki yabancılar' skandalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorulmak istendi. Ankara muhabiri Fırat Irmak, Bakan Soylu'ya 'yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu' iddiasını sormak isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Muhabir Irmak'ın çenesini okşayan Soylu, gülerek "Canım benim" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'evdeki yabancılar' sorusuna yanıtı gündem oldu! Muhabirin çenesini okşayıp gülerek 'canım benim' dedi

'Yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu' iddiaları günlerdir konuşuluyor. E-devlet'ten kayıtlı oldukları adreslere bakan bazı vatandaşlar, kendi evlerinde hiç tanımadıkları bazı isimlerin de yaşadığını gördü. Özellikle yabancı uyruklu isimlerle karşılaşan vatandaşlar, soluğu nüfus müdürlüklerinde alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘evdeki yabancıları’ Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

MECLİS'E TAŞINDI

Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu: Evimde yabancı var! Evinden 14 kişi çıktığını görünce şoke olduSosyal medyada gündem oldu: Evimde yabancı var! Evinden 14 kişi çıktığını görünce şoke oldu

SOYLU'DAN MUHABİRE 'CANIM BENİM' YANITI

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde Ankara muhabiri Fırat Irmak, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

fdfsf


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...
Kadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli olduKadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Muhabir Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.