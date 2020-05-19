İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarlar tahrip edildi' iddiasına açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"Son günlerde, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde başta bir siyasi parti olmak üzere, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca birtakım asılsız ve provakatif açıklamalar paylaşılmaktadır.

Güvenlik güçlerimiz tarafından, kırsal alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehir merkezlerinde de terör örgütü güdümündeki yapılanmalara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmesi neticesinde, örgüt ile müzahir kitle arasındaki ilişki, irtibat ağı giderek etkisiz kılınmıştır.

'ÖRGÜT ASILSIZ İÇERİKLERLE KURGULANMIŞ HABER VE PAYLAŞIMLARLA BİR PROPAGANDA ÇALIŞMASI SÜRDÜRMEKTEDİR'



Örgüt, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve yeniden müzahir kitlesiyle etkileşimini artırmak amacıyla, bölgede bulunan terörist mezarlıklarının tahrip edildiği yönünde asılsız içeriklerle kurgulanmış haber, paylaşım ve açıklamalardan oluşan bir propaganda çalışması sürdürmektedir.