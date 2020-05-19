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İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarlar tahrip edildi' iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 13:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarlar tahrip edildi' iddiasına açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"Son günlerde, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde başta bir siyasi parti olmak üzere, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca birtakım asılsız ve provakatif açıklamalar paylaşılmaktadır.

Güvenlik güçlerimiz tarafından, kırsal alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehir merkezlerinde de terör örgütü güdümündeki yapılanmalara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmesi neticesinde, örgüt ile müzahir kitle arasındaki ilişki, irtibat ağı giderek etkisiz kılınmıştır.

'ÖRGÜT ASILSIZ İÇERİKLERLE KURGULANMIŞ HABER VE PAYLAŞIMLARLA BİR PROPAGANDA ÇALIŞMASI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Örgüt, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve yeniden müzahir kitlesiyle etkileşimini artırmak amacıyla, bölgede bulunan terörist mezarlıklarının tahrip edildiği yönünde asılsız içeriklerle kurgulanmış haber, paylaşım ve açıklamalardan oluşan bir propaganda çalışması sürdürmektedir.

Terör örgütüne katılımın yok denecek kadar azaldığı bu dönemde, örgüte müzahir siyasi uzantıların temsilcileri mezarlıklara ziyaretler gerçekleştirip bölge halkımızı Devlete karşı kışkırtmaya çalışmakta ve mağduriyet algısı oluşturarak terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılımı arttırmayı ve müzahir kitleyi harekete geçirerek konsolide etmeyi amaçlamaktadır.

2015-2016 yılları arasında yaşanan Çukur-Barikat olayları sürecinde Diyarbakır’daki örgüt mensubu teröristlerin mezarlarının, örgüt tarafından cephane/mühimmat depolama ve silahlı eğitim alanı olarak kullanılması hafızalarımızdadır ve bölücü örgütün mezarlıklar hakkındaki istismar edici tutumunu gösterir niteliktedir.

Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır.

'MEZARLARA MÜDAHALE EDİLMEMEKTEDİR'

İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir.

Öyle ki; Söz konusu terör örgütü yandaşları tarafından ve çoğunlukla da ailelerin bilgisi ve onayı dışında terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında, terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığı, sözde şehit ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bir kısmında örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar tespit edilen mezar sayısı 58’dir ve bu konuda her türlü idari ve adli süreç işlemektedir.

'ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR'

Hiçbir hukuk devletinde terör örgütlerinin meşrulaştırılmasına müsaade edilemeyeceği gibi ülkemizde de terör örgütlerinin bu yöndeki propaganda çaba ve girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonrada asla izin verilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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