İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları ve konuya dair detaylar haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 17-21 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar başvurularını İçişleri Bakanlığı'nın web sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

Taşra teşkilatında ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

