HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları

26.05.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bakanlığa 3 bin 546 sözleşmeli personel alınacak. Birçok kişi internette; İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları ve konuya dair detaylar haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 17-21 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar başvurularını İçişleri Bakanlığı'nın web sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

Taşra teşkilatında ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajıÇavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı
Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldıSokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılarKılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete personel alımı Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.