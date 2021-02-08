HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

08.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde emniyet şeridini kullanan çakarlı araçlar yine ortaya çıktı. Sürücüler, çakarlı araçların trafikte kendilerini sıkıştırdıklarını, aniden önlerine çıktıklarını belirterek, durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sisteminin kullanımı yasaklanmıştı. Ancak birçok çakarlı araç bu yasağa aldırış etmeden yoluna devam ediyor.

b891a2e5171ce86994ff1ed8a1c01f33

Basın Ekspres yolunda çakarlı araçlar trafiğe aldırış etmeden yoluna devam ediyor. O-3 karayolunda ise trafikte büyük bir yoğunluk olmamasına rağmen bu araçlar yine son sürat emniyet şeridini kullanıyor. Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmanın cezası ise bin 339 lira. Sürücüler ise trafikte çakarlı araçların kendilerini sıkıştırdıkları ve aniden önlerine çıktıklarını belirterek, kaza riskinin çok fazla olduğunu söylüyor.

'EMNİYET ŞERİDİNDEN BİR ANDA ÖNÜMÜZE ÇIKIYORLAR'

Sürücü Emin Kambak, "Trafikte sıkıştırıyorlar. Birden önümüze dalıyorlar ve kaza riski fazlalaşıyor. Ben o konudan rahatsızım, bir de motorlardan çok rahatsızım. Motorlar birden önüne atlıyor ve kaza riski yüzde 100" dedi. Turan Balcı ise "Tehlikeden ziyade insanlarını kandırdıklarını düşünüyorum. Çok fazla var, üzerinde çok fazla var, üzerinde herhangi bir apolet yok, sadece mavi-kırmızı ışıklar olması kendilerine ayrıcalık olduğunu zannediyorlar. Ama bence insanları kandırıyorlar. Devletin veya emniyetin çok sağlıklı takip ettiğini düşünmüyorum. Açıkçası bence hiç azalmamıştı, artışta yok hala stabilliğini koruyor çakarlı sayısı. Emniyet şeridinden bir anda önümüze çıkıyorlar bu bizi tehlikeye atmak için yeterli bir neden zaten. Ya da kendilerinde bir ayrıcalık görüp sürekli insanları taciz ediyorlar bu da bir tehlike. Bu panik yaptırıp bayan şoförleri veya yeni başlayan şoför arkadaşlarımızı tehlikeye atabilecek bir durum" diye konuştu.

c451a8ee416671b40c9518c68e273501

Bir diğer sürücü Ali Sergen, "Çıkıyorlar önümüzde, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben hepsinin devletle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Özel şirket sahiplerinin olduğunu, özel araçlar, illegal işler yapanların da bunu yaptığını düşünüyorum. Hak yeniliyor bu bence çok kötü bir şey" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Bakanlık duyurdu, 3 ilde başlatıldı! 1670 personel katılıyorBakanlık duyurdu, 3 ilde başlatıldı! 1670 personel katılıyor
50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Sokak köpekleri, hamile kediyi parçalayarak öldürdü

Hamile kediyi parçalayarak öldürdüler

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika... 3 ilde başlatıldı! 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'na 1670 personel katılıyor

Bakanlık duyurdu, 3 ilde başlatıldı! 1670 personel katılıyor

Yer: İstanbul! Kısıtlamaya uymadılar, polisi görünce böyle kaçtılar

Yer: İstanbul! Kısıtlamaya uymadılar, polisi görünce böyle kaçtılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.