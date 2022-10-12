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iCloud hesap açma adımları: Yeni bir Apple kimliği oluşturarak iCloud hesap açma nasıl yapılır?

12.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez Apple cihazı kullanacak olanlar tarafından merak konusu olan iCloud hesap açma konusu, yeni bir Apple kimliği oluşturma gerekliliğini beraberinde getirir. Tüm Apple servislerinden yararlanmanızı sağlayan Apple kimliği, birkaç basit adımla dakikalar içerisinde oluşturulabilir. Yeni bir Apple kimliği oluşturarak iCloud hesap açma nasıl yapılır?

iCloud hesap açma adımları: Yeni bir Apple kimliği oluşturarak iCloud hesap açma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Yeni Apple kimliği nasıl oluşturulur?
  • Apple kimliği almak ücretli mi?
  • Apple kimliği ile iCloud hesabı nasıl açılır?

Fotoğraflar, videolar, notlar, sesli dosyalar ve diğer verilerinizi güvenli bir şekilde saklamaya ve erişilebilir kılmaya yarayan iCloud; hesap açmadan kullanılamaz. Yeni bir Apple kimliği oluşturarak kolay bir şekilde iCloud hesabı açmanız mümkündür. Mac, iPhone ve diğer Apple cihazlar için gerekli olan Apple kimliği ve iCloud hesabı açma adımlarına göz atabilirsiniz.

Yeni Apple kimliği nasıl oluşturulur?

Yeni Apple kimliği oluşturma için tam ad, telefon numarası, e-posta adresi ve
doğum tarihi bilgileri yeterli olur. Apple servislerinden yararlanmanız için mutlaka gerekli olan bu kimlik; iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Windows PC ve başka bir aygıtta oluşturulabilir.

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iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden Apple kimliği nasıl oluşturulur?

Apple kimliği yarat menüsünden aşağıdaki adımları takip ederek iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden yeni Apple kimliğinizi oluşturabilirsiniz.

  • Açılan ekranda adınızı girip doğum günü tarihinizi seçin.
  • Sonraki seçeneğine tıklayın.
  • Bu adımda ister mevcut e-posta adresinizi kullanarak ister yeni iCloud e-posta adresi alarak kimlik oluşturma işlemlerine devam edebilirsiniz. Ekranda karşınıza çıkacak Apple kimliği e-posta örnekleri yeni mail adı oluştururken sizlere yardımcı olabilir.
  • Son adımda mail adresinizi doğrulayarak Apple kimliği oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden yeni Apple kimliğinizi oluşturduktan sonra bu mail hesabını kullanarak iCloud'a kolayca giriş yapabilirsiniz. Yeni bir iCloud hesabı açmanıza gerek kalmadan iCloud girişinde Apple kimliği bilgilerinizi girerek bulut sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.

MacBook üzerinden Apple kimliği nasıl oluşturulur?

  • Apple menüsü üzerinden sistem tercihleri seçeneğine tıklayın.
  • Giriş yap sekmesini açın.
  • Apple kimliği yaratma butonuna tıklayıp karşınıza çıkan yönergeleri takip edin.
  • İstenen bilgileri girerek Apple kimliğinizi oluşturabilirsiniz.
  • Mail doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra iCloud başta olmak üzere tüm Apple servislerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

MacBook üzerinden yeni Apple kimliğinizi oluşturduktan sonra bu mail hesabını kullanarak iCloud'a kolayca giriş yapabilirsiniz. MacBook üzerinden iCloud uygulamasını açtıktan sonra giriş ekranına Apple kimliği bilgilerinizi girerek iCloud'u kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Windows PC üzerinden Apple kimliği nasıl oluşturulur?

  • Windows PC için iTunes uygulamasını açın ve son sürüm olduğundan emin olun.
  • iTunes penceresinin üst kısmına gelerek menü çubuğundan hesaba giriş seçeneğine tıklayın.
  • Yeni Apple kimliği oluşturma butonuna tıklayın.
  • Ekranda karşınıza çıkan adımları izleyerek istediğiniz mail adresi ile Apple kimliğinizi oluşturabilirsiniz.
  • Apple'dan gelen doğrulama e-postasını kontrol ederek güvenli bir şekilde Apple kimliğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Windows PC üzerinden iCloud.com web sitesine girerek iCloud hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Apple kimliğinizi kullanarak iCloud hesabınızı zahmetsiz bir şekilde açmanız mümkündür.

Apple kimliği almak ücretli mi?

Apple kimliği almak ücretli değildir. Ücretsiz bir şekilde kendi Apple kimliğinizi oluşturabilirsiniz. Apple kimliğiniz ile erişim sağladığınız bazı Apple servisleri ücretli olabilmekle beraber ödeme sisteminizi takip ederek isteğiniz dışında satın almaların gerçekleşmesinin önüne geçebilirsiniz.

Apple kimliği ile iCloud hesabı nasıl açılır?

Apple Kimliği ile iCloud başta olmak üzere diğer Apple hizmetlerine kolayca erişebilirsiniz. Apple kimliği ile bir aygıta giriş yaparkeb iCloud’da depolanan tüm fotoğraf, video, dosyalar ve diğer verilere de erişirsiniz. Apple kimliği ile giriş yaptığınız tüm Apple aygıtları üzerinden iCloud’da saklanan verilere erişmeniz mümkün olur. Windows PC kullanıyorum diyorsanız bunun için de iCloud’dan ve iCloud.com adresinden bilgilere ulaşabilirsiniz. Apple kimliği ile yeni iCloud hesabı açma işlemlerine gerek kalmadan sadece giriş kısmında Apple kimliği bilgilerini girerek iCloud hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

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