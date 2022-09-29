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iCloud WhatsApp yedeği nerede? iCloud WhatsApp yedeği görme ve bilgisayara indirme nasıl yapılır?

29.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iCloud, WhatsAp sohbetlerin yedeklemelerini otomatik olarak oluşturur. Sohbet geçmişi ve medyalar iCloud’a yedeklenerek daha güvende tutulur. Yeni bir telefona geçildiği zaman yedekleme sayesinde eski mesajlar ve medya tekrar telefona yüklenebilir. iCloud yedekleri, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ya da bir Windows bilgisayarda görüntülenebilir ve yönetilebilir. Peki iCloud WhatsApp yedeği nerede? iCloud WhatsApp yedeği görme ve bilgisayara indirme nasıl yapılır?

iCloud WhatsApp yedeği nerede? iCloud WhatsApp yedeği görme ve bilgisayara indirme nasıl yapılır?

Günümüzde en popüler mesaj uygulamalarından biri WhatsApp’tır. Konuşmalar, fotoğraf, videolar ve daha birçok veri WhatsApp uygulaması altında paylaşılıyor. Dolayısıyla telefonun kaybolması ya da telefonun bozulması gibi olası sıkıntılı durumlarda sahip olduğumuz veriler de tarihe karışabilir.

Hemen hemen herkesin telefonunda WhatsApp uygulaması var. WhatsApp kullanıcıları önemli konuşmalarını, fotoğrafları ve WhatsApp üzerindeki verilerini saklamak isteyebilir. Kullanıcılar WhatsApp sohbet geçmişini iCloud ile yedekleyebilir ve bu yedekleri geri yükleyebilir. iCloud yedeklemeleri iPhone, iPad, iPod touch, Mac ya da bir Windows bilgisayarda görüntülenebilir ve yönetilebilir.

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iCloud WhatSapp yedeği nerede?

iCloud WhatSapp yedeği görme işlemi için birtakım aşamalar vardır. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz:

  1. "WhatsApp" uygulamasını açın.
  2. Daha sonra "Diğer Seçenekler" bölümüne dokunun.
  3. "Ayarlar" > "Sohbetler" > "Sohbet Yedeği" seçeneğine tıklayın.
  4. "Google Hesabı"nı seçin ve "Yedekle"ye dokunun.
  5. Yedekleme kaydedildikten sonra Whatsapp iCloud yedeğini android'e yükleme işlemini yapabilirsiniz.
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iCloud WhatSapp yedeği bilgisayara indirme

Apple WhatSapp yedekleri sadece iCloud üzerinden gerçekleştirir. Bunun için şirketin resmi adresinden "iCloud Drive" sekmesini açılır. Böylece tüm yedeklemeler görüntülünebilir. iOS kullanıcıları yedekleme yaptıklarından itibaren bu yedekleme iCloud.com web adresine otomatik olarak gelir. Yedeklemenin sorunsuz olması için iCloud adresinde yeterli boş alanın olup olmadığı kontrol edilmelidir.

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WhatSapp iCloud yedeğini Google Drive'a aktarma

WhatSapp iCloud yedeğini Google Drive'a aktarma işlemini yapabilmek için cihazda etkinleştirilmiş bir Google hesabı olmalıdır. Ayrıca cihaza Google Play hizmetleri yüklenmiş olmalıdır. Yedeklemeyi oluşturmaya yetecek kadar boş alan bulunmalıdır ve internet bağlantısından emin olunmalıdır. Kullanıcıların unutmaması gereken bir diğer detay ise iCloud Drive kullanılarak oluşturulan yedeklemeler, sadece iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lara geri yüklenebilir.

Google Drive yedeklemesini kullanabilmek için izlenilmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz:

  1. "WhatsApp" uygulamasını açın.
  2. Sonra "Diğer seçenekler" bölümünden "Ayarlar" kısmını açın.
  3. Açılan sayfadan "Sohbetler" ve "Sohbet Yedeği" seçeneğini seçin.
  4. Ardından "Google Drive’a Yedekle" seçeneğine dokunun.
  5. Yedekleme sıklığı ile yedeklemek istenilen Google hesabını seçin.
  6. Eğer uygulamaya bağlı bir Google hesabı yok ise "Hesap Ekle" seçeneğine dokunularak yeni bir hesap açın.
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