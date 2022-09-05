HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçten içe yanan toprak, görenleri şaşkına çevirdi! 'Söndürmeye çalıştık ama...'

İçten içe yanan toprak, görenleri şaşkına çevirdi! 'Söndürmeye çalıştık ama...'

05.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki sazlıkta içten içe yanan toprak, görenleri şaşkına çevirdi. İçten yanan toprak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Mahalle muhtarı Ömer Ertürk, "Dumanları takip ettik. Başta çobanların ateş yaktığını düşündük. Sonra yanan alana geldiğimizde çimenlerin içten içe yandığını gördük. Söndürmeye çalıştık söndüremedik" ifadelerini kullandı. Mahalleli, 2 haftadır bölgede kendiliğinden yükselen dumanlar için araştırma yapılmasını istedi. İşte olayın detayları...

İçten içe yanan toprak, görenleri şaşkına çevirdi! 'Söndürmeye çalıştık ama...'

Van'ın Özalp ilçesi Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta, sabah saatlerinde içten içe yanan toprağı ve dumanı görenler, yangına müdahale etmeye başladı.

d2c34d4231ccb0529e8da427b4601dcb

İhbar üzerine bölgeye gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 dönüm civarındaki alanda görülen yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü.

5200d36aea48edb0f8a486cbe95fc281

Mahalle muhtarı Ömer Ertürk, durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Dumanları takip ettik. Başta çobanların ateş yaktığını düşündük. Sonra yanan alana geldiğimizde çimenlerin içten içe yandığını gördük. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Bu alanda 2 haftadır aralıklarla böyle dumanlar kendiliğinden yükseliyor. Uzman ekiplerce bunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermiştiLiz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermişti
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
Anahtar Kelimeler:
yangın Toprak Van ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.