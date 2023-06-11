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İddialar yalanlanırken Yunanistan'dan 'Türkiye' kararı: Sınırda kurulacak! '100 metre' detayı...

11.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşu Yunanistan'da son günlerde ortaya atılan 'düzensiz göçmen' iddialarının üzerine yeni bir adım atıldı. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye sınırıyla ilgili emir verdi. Buna göre ülkenin Türkiye sınırına geçici çit kurulacak. Bu adımla ülkeye yasa dışı geçişlerin önlenmesi hedefleniyor.

İddialar yalanlanırken Yunanistan'dan 'Türkiye' kararı: Sınırda kurulacak! '100 metre' detayı...

Son günlerde Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen sayısı arttı. Artışı Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yunanistan ise Türkiye sınırına yönelik bir hamleyle harekete geçti.

EMRİ VERDİ! TÜRKİYE SINIRINA KURULACAK

Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.

Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

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YUNANİSTAN'DAKİ İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine "izin verdiği" öne sürülmüş ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.

Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen çit

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