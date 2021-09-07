HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası! Birbirlerine girdiler

İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası! Birbirlerine girdiler

07.09.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Dayak yiyen şoför, şikayetçi oldu.

İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası! Birbirlerine girdiler

Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı. Şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

c6362ee4d00f945bab69ae46de9512be

İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.

044fb81de5c279de370e657cc40c8099

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Ayrılmak isteyen kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişmeAyrılmak isteyen kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.