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  4. İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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