İETT otobüsünde korkutan anlar kamerada! 'Zincirlikuyu'dan geçer mi?' diye sordu, 'Taksim'e gider' yanıtını alınca tekme tokat saldırdı

Korkutan olay, Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför soruyu, aracın Taksim'e gideceğini belirterek yanıtladı. Şoför kendisine tekrar aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu duruma tepki gösterdi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı. Sözlü tartışmanın ardından yolcu otobüs şoförüne tokat ve yumrukla saldırdı.

OTOBÜS KAZA YAPTI

Yolcunun saldırısı sonrası, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı. Kavga otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





