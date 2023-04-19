İftar davetine gitti, sokaktan ses gelince dışarıya fırladı! Otomobili kullanılamaz hale geldi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen M.A. idaresindeki hafif ticari araç, park halinde olan iki otomobile çarptı.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR ALDI

O esnada iftar yapan araç sahipleri kazanın sesiyle dışarıya fırladı. Otomobillerini o halde gören araç sakinleri ne yapacağını şaşırdı.



Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi.

"GÜRÜLTÜ SESİNE DIŞARIYA ÇIKTIK"

Akrabasına iftar yapmaya gelen ve aracı hasar gören aracı hasar gören Hüseyin Nuri Açıkgöz, "Evde iftar yaptığımız esnada gürültü sesine dışarıya çıktık. 2 otomobile birden vurmuşlar. Kaza yapan sürücünün ehliyeti yok, kendi aracı da değil. Kimlik dahi polise veremedi" dedi. (İHA)

