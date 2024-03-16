İftarda kilo aldıran bu 5 hatayı sakın yapmayın! Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın yolları

Ramazan ayı, oruç tutanlar için özel bir aydır. Bu ayda sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için bazı yollar var. İftarda kilo aldıran 5 önemli hatayı haberimizde derledik. İşte Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın yolları...

1) YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Biraz klişe gelse de iftarda ve sahurda bol su tüketimi oldukça önemlidir. Özellikle de yemekten önce içeceğimiz bir bardak su çok daha orantılı yemek yememizi ve kilo almamamızı sağlayacaktır. Ramazan ayında hem sağlıklı kalmak hem de oruç tutmak istiyorsanız bol su tüketimine dikkat etmelisiniz.

2) HIZLI YEMEK YEMEK

İftarda tüm gün açlığın üzerine tıka basa hızlı hızlı yemek yemek Ramazan ayı boyunca kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alır. İftar sonrası yediğimiz yemekleri sindirerek yavaş yavaş tüketmek, iki parça halinde tüketmek doyduğumuzu hissetmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle bir anda yemek yememeye ve yavaş yavaş yemeye dikkat edin.

3) YÜKSEK TUZLU BESİNLER TÜKETMEK

İftar saatlerinde tuzlu yiyecekler tüketmek de kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alıyor. Özellikle iftar saati sonrası gece saatlerinde tüketilen cips gibi yağlı ve tuzlu ürünler sağlığımızı yakından etkiliyor.

4) İFTARDAN HEMEN SONRA TATLI TÜKETMEK

Birçok kişi daha orucunu açmadan yiyeceği tatlıyı düşünüyor. Tatlıyı tamamen kesmek yerine en azından zamanlamasını ve tercihini doğru yapmalısınız. İftardan 1.5-2 saat sonra mevsim meyveleri, sütlü tatlılar, dondurma ve ev yapımı kompostolar daha hafif ve doğru tercihler olabilir.

5) İFTAR SONRASI HAREKETSİZLİK

İftar sonrası tıka basa doyduktan sonra direkt uyku moduna geçmek kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alır. İftar sonrası sevdiğiniz bir sporu yapmanız ya da tempolu bir yürüyüşe çıkmanız sindirim açısından oldukça iyi olacaktır.







