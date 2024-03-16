KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. İftarda kilo aldıran bu 5 hatayı sakın yapmayın! Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın yolları

    İftarda kilo aldıran bu 5 hatayı sakın yapmayın! Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın yolları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.03.2024 09:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ramazan ayında oruç tutanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle iftarda ve iftar sonrası yapılan bu 5 hata kilo alımına sebep oluyor. Doğru beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

    Ramazan ayı, oruç tutanlar için özel bir aydır. Bu ayda sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için bazı yollar var. İftarda kilo aldıran 5 önemli hatayı haberimizde derledik. İşte Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın yolları...

    1) YETERSİZ SU TÜKETİMİ

    su

    Biraz klişe gelse de iftarda ve sahurda bol su tüketimi oldukça önemlidir. Özellikle de yemekten önce içeceğimiz bir bardak su çok daha orantılı yemek yememizi ve kilo almamamızı sağlayacaktır. Ramazan ayında hem sağlıklı kalmak hem de oruç tutmak istiyorsanız bol su tüketimine dikkat etmelisiniz.

    2) HIZLI YEMEK YEMEK

    yeme bağımlılığı3

    İftarda tüm gün açlığın üzerine tıka basa hızlı hızlı yemek yemek Ramazan ayı boyunca kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alır. İftar sonrası yediğimiz yemekleri sindirerek yavaş yavaş tüketmek, iki parça halinde tüketmek doyduğumuzu hissetmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle bir anda yemek yememeye ve yavaş yavaş yemeye dikkat edin.

    3) YÜKSEK TUZLU BESİNLER TÜKETMEK

    tuz

    İftar saatlerinde tuzlu yiyecekler tüketmek de kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alıyor. Özellikle iftar saati sonrası gece saatlerinde tüketilen cips gibi yağlı ve tuzlu ürünler sağlığımızı yakından etkiliyor.

    4) İFTARDAN HEMEN SONRA TATLI TÜKETMEK

    tatlı krizi

    Birçok kişi daha orucunu açmadan yiyeceği tatlıyı düşünüyor. Tatlıyı tamamen kesmek yerine en azından zamanlamasını ve tercihini doğru yapmalısınız. İftardan 1.5-2 saat sonra mevsim meyveleri, sütlü tatlılar, dondurma ve ev yapımı kompostolar daha hafif ve doğru tercihler olabilir.

    5) İFTAR SONRASI HAREKETSİZLİK

    spor

    İftar sonrası tıka basa doyduktan sonra direkt uyku moduna geçmek kilo almanıza neden olan en büyük faktörler arasında yer alır. İftar sonrası sevdiğiniz bir sporu yapmanız ya da tempolu bir yürüyüşe çıkmanız sindirim açısından oldukça iyi olacaktır.


    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!Uzmanından baklava uyarısı: Ramazanda tüketirken dikkat!
    Cilt lekelerini silip süpürüyor! 3 maddede kusursuz cildin sırrıCilt lekelerini silip süpürüyor! 3 maddede kusursuz cildin sırrı
    Daha ucuz ve etkili bir yöntem yok! Ocağı pırıl pırıl yapan karışımDaha ucuz ve etkili bir yöntem yok! Ocağı pırıl pırıl yapan karışım
    Anahtar Kelimeler:
    diyet Ramazan iftar Sahur kilo almak sağlıklı yaşam
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.