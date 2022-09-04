İhmal etmeyin, hepsi gerekli! Doğum çantasına koyulacaklar

Anne adayları hamilelik boyunca sık sık doğum sürecini düşünüyor. Bu düşünceler strese ve endişelere yol açabiliyor. Yapılan stresler nedeniyle doğumda hastaneye gidecek malzemeler unutulabiliyor. Oysa ki doğum çantası hem anne hem de bebek için oldukça önem taşıyor. Hastane sürecinin çok daha etkili geçmesini sağlayan doğum çantasına eklenecek malzemeleri merak ediyorsanız almanız gereken malzemeler oldukça temel ve ihtiyacınız olan malzemeler.

DOĞUM ÇANTASINA KONULACAK MALZEMELER

BEBEK İÇİN

İki veya üç adet pijama ve yelek: Ön taraftan sabitlenebilen çıt çıtlı giysileri seçmek iyi bir fikir olabilir

Bebek battaniyesi: Hastane sıcak olabilir ancak ayrılırken dışarıda bebeğinizin üşümesini engelleyecektir.

Yeni doğanlar için üretilen bebek bezi, ıslak mendil, pudra, pişik kremi ve bebek losyonu: Bu tür ihtiyaçlar bazı hastaneler tarafından karşılanmaktadır.

Şapka, bir çift çorap ya da yumuşak patik: Hava size sıcak gelse de yeni doğan bebekler kolayca üşüyebilir. Bu nedenle her ihtimale karşı bu malzemeleri çantanızda bulundurun.

Eve dönüş için kıyafet: Giysileri hava şartlarına göre seçin. Tulum şeklindeki bebek kıyafetleri işinizi kolaylaştırabilir.

Bebek oto koltuğu: Hastaneden ayrılacağınız araçta mutlaka bir bebek koltuğu bulundurulmalıdır. Hastanede size refakat edecek kişi, bebek koltuğunun arabaya nasıl takılacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

ANNE İÇİN

Gecelik: Doğum sonrası kıyafetlerinizde leke oluşması muhtemel bir durumdur. Bu nedenle çantanızda birkaç adet rahat gecelik bulundurun.

Emzirme sütyeni: En az iki adet önden açılan ve bedeninize uyumlu emzirme sütyeni.

Göğüs pedleri: Göğüs pedi, kasılma sonucu göğüsten sızan sütü tutacak ve giysilerinizin kuru kalmasını sağlayacaktır.

Annelik pedleri: Doğumdan sonra oluşan ve birkaç gün süren kanama normalidir. Doğum pedleri standart pedlerden daha yumuşak ve emicidir.

İç çamaşırı: Yanınıza alacağınız iç çamaşırları doğum pedinin üzerine giyileceği için çok dar olmamalıdır.

Kişisel bakım malzemeleri: Sabun, şampuan ve nemlendirici krem gibi malzemeleri hazırlarken, çantanızdaki alandan tasarruf etmek için bu ürünleri küçük şişelere doldurabilirsiniz.

Terlik: Hastanede verilen terlikler sizin için rahatsız edici olabilir. Bu nedenle yanınıza bir çift rahat terlik alın.

Çorap: Bu süreçte ayaklarınız her zamankinden daha fazla üşüyeceği için, çantanızda ayaklarınızı sıcak tutacak birkaç çift çorap bulundurmayı ihmal etmeyin.

Dudak kremi: Doğum sırasında dudaklarınızda çatlaklar oluşabilir. Krem dudaklarınızı nemlendirir ve rahatlatır.

Eve dönüşte giyilecek kıyafet: Hastaneden eve giderken giymek için rahat kıyafetlere ihtiyacınız olacak. Doğumdan sonra karnınızın normale dönmesinin biraz zaman alacağı unutulmamalı ve gevşek kıyafetler tercih edilmelidir.



