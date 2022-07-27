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İhraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme

27.07.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mültecilerle ilgili sert söylemleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İhraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı sözlere göndermede bulundu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan İmamoğlu,"Genel Başkanımıza benden daha yakın CHP'li başka bir nefer yoktur. Bu benim iddiam. Ben lider nefer ilişkisini severim." ifadelerini kullanmıştı. Tanju Özcan da bugün yaptığı paylaşımda, "Ben de sadece Atatürk’ün neferiyim…" paylaşımını yaptı.

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İHRACI GÜNDEMDE

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda yaptığı savunmada, "Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim; ama bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu

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