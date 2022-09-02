İki arkadaş aynı elbiselerin farklı bedenlerini denedi: Bedeniniz fark etmez her şekilde güzelsiniz!

Birçok kadın alacağı olumsuz yorumlar nedeniyle istediği kıyafeti giyemiyor. Oysa ki içerisinde mutlu hissedeceğiniz tüm kıyafetleri bedeninizi düşünmeden giyebilmeniz gerekiyor. Tiktok akımı olan her iki bedende aynı elbiseyi deneme videoları birçok kadına istedikleri kıyafeti giyme konusunda cesaret veriyor.

Cynthia ve arkadaşı Hemali farklı bedenlere sahipler. Mağazaya giderek aynı elbiselerin XS ve XL bedenlerini deneyerek Tiktok hesapları üzerinden paylaştılar.

Video, izleyicilerden kısa sürede çokça övgü topladı ve bu videoların devamını getirmeleri istendi.

Bir kişi videoya "Bu videoları çok seviyorum, ikiniz de çok güzel görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.



