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İki haftadır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu! Gece saatlerinde telefon geldi ve...

25.02.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir harf hatası yüzünden yaklaşık 2 haftadır resmi kayıtlarda 'ölü' gözüken ve yaşadığını kanıtlamaya çalışan Nejat Özçelik (34) büyük şaşkınlık yaşamıştı. Depremde Diyarbakır'da yaşamını yitiren akrabasıyla ad benzerliği nedeniyle bu durumu yaşayan Özçelik trafik kontrolü sırasında şoke olmuştu. Özçelik, gece saatlerinde gelen telefonla durumla ilgili yeni gelişmeyi öğrendi.

İki haftadır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu! Gece saatlerinde telefon geldi ve...

İstanbul'da yaşayan Nejat Özçelik, depremde Diyarbakır'da yaşamını yitiren akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti. Hatanın düzeltildiğini belirten Özçelik, “Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-Devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim" diye konuştu.

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TRAFİK KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da 9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi. Özçelik'e geçen salı günü trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi.

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KARAKOLA GİDİP PARMAK İZİ VERDİ

Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, Nüfus Müdürlüğüne giderek hatanın düzeltilmesini talep etti. Dün akşam Nüfus Müdürlüğünden gelen telefonla hatanın düzeltildiğini öğrenen Nejat Özçelik, yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

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“ÖLÜ OLARAK GÖRÜNDÜĞÜM İÇİN RANDEVU ALAMIYORDUM"

Nejat Özçelik durumun düzeltilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 15 gündür yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyordum. Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-Devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim. Hastaneyi aradım randevu alabilmek için, pazartesi gününe randevu aldım. Daha öncesinden ölü olarak göründüğüm için randevu alamıyordum. Yaşadığım kanıtlandı. Yetkililere durumu düzelttikleri için çok teşekkür ediyorum."

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(DHA)

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