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İki ilde orman yangını! Sabotaj ihtimali...

02.07.2024 15:29
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Çıkan yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Mersin'in Gülnar ilçesinde de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın uzun uğraşların sonucunda söndürüldü.

İki ilde orman yangını! Sabotaj ihtimali...

Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını için de ekipler seferber oldu. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan, yangın çıkan alanın yakındaki tarım arazisinde de yaklaşık 2 saat önce başka bir yangının çıktığı ve kısa sürede orman ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. İki yangın arasında bağlantı olup olmadığı ve sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

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MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bal ormanı vasfı bulunan alandaki 30 arı kovan yangında zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Muğla
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