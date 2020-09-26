HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi

İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin feryadı yürekleri dağladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen acılı anne Hacer Lale, "Bu hastalık nedeniyle 2 çocuğumu kaybettim, Yıldız’ı da kaybetmek istemiyorum" dedi.

İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Ayvanat mahallesinde inşaatlarda çalışarak evini geçindiren Kasım ve ev hanımı Hacer Lale çifti daha önce 2 çocuğunu nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) nedeniyle kaybetti. Doktorlar küçük kızları Yıldız'a da doğuştan aynı teşhis konulunca Kasım ve Hacer çifti kızlarının tedavisi için yurt içinde birçok hastaneye başvurarak, aylarca farklı hastanelerde tedavi gördü. Hastanede tedavisi görülen minik Yıldız, pandemi nedeniyle tedavisi evde yapılıyor. Hastane tarafından verilen diyaliz makinesine bağlı olarak günde 12 saat tedavi gören Yıldız’ın annesi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım bekliyor.

'2 ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, YILDIZ'I DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Daha önce 2 kızını aynı hastalıktan kaybettiğini ama Yıldız’ı kaybetmek istemediğini’ belirten anne Hacer Lale, "Nefrotik sendrom nedeniyle 2 kız çocuğumu kaybettim. Yıldız kızımda doğuştan nefrotik sendrom hastalığıyla mücadele ediyor. Sürekli İstanbul ve Ankara'da tedaviye götürmek zorunda kalıyoruz. Son bir yıldır Şanlıurfa'da tedavisi sürüyordu. Pandemi sürecinde eve getirmek zorunda kaldık. 12 saat boyunca diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Hastalığın vermiş oldu zorluklardan dolayı kızımın bu güne kadar yürüdüğünü bile görmedim şuan bile yürüyemiyor, bir yere gidemiyor. Bu hastalığın tek tedavisi uygun bir böbreğin bulunup nakil yapılmasıdır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eşi Emine Hanım, Sağlık Bakanımızdan yardım istiyorum. İnanın artık geceleri uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedavi devam ediyor. Bende anneyim kızımın gözümün önünde bu şekilde ölmesini istemiyorum, yaşamasını istiyorum" dedi.

İnşaat işlerinde çalışarak evin geçimini yapan baba Kasım Lale, "Tedavinin gece yapıldığını ve 12 saat sürdüğü nedeniyle uyuyamadıklarını, bu nedenle gündüz çalışmaya zaman bulamadıklarını" belirterek "Uzun süren tedaviler nedeniyle kalıcı çalışma düzenim yok. Ailemi geçindirmekte zorlanıyorum. Akşam başlayan tedavi sabah bitiyor. Yaklaşık 12 saat sürekli kontrol etmek zorundayız. Bir süre hastanede tedavisine devam ettik. Pandemi nedeniyle artık hastane tarafından bize verilen diyaliz makinesine bağlı olarak evde tedavisini yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Arabanın bagajından çıkarıp dereye attılarArabanın bagajından çıkarıp dereye attılar
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
İstanbul'da metroda 'yok artık' dedirten kalabalık
Görenler 'yok artık' dedi
Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar
Arabanın bagajından çıkarıp dereye attılar
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi yeşile döndü
Zonguldak'ta korkunç olay! Kale direğine bağlayıp, 3 saat boyunca işkence yaptılar
Kale direğine bağlayıp saatlerce işkence yaptılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.