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İki milyarder ringe çıkacak mı? Yeni gelişmeyi Musk açıkladı: "Zuckerberg, şartları kabul etmedi"

18.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk vs Mark Zuckerberg dövüşü yapılacak mı yoksa yapılmayacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Ancak kafes dövüşü merakla beklenirken ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü şartlarını kabul etmediğini açıkladı.

İki milyarder ringe çıkacak mı? Yeni gelişmeyi Musk açıkladı: "Zuckerberg, şartları kabul etmedi"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Musk, Zuckerberg ile İtalya'da "Antik Roma" temasıyla gerçekleştirilmesi gündeme gelen kafes dövüşü konusunda açıklamada bulundu.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun kafes dövüşüyle ilgili 11 Ağustos'ta X platformunda paylaştığı gönderiye cevap veren Musk, Sangiuliano'ya "nezaketi ve böyle bir kültürel eğlence organizasyonunu planlama isteği" için teşekkür etti.

"ZUCKERBERG TEKLİFİ REDDETTİ"

Musk, "Antik Roma tarihini tanıtırken aynı zamanda Amerikan gazileri ve İtalya'daki çocuk hastaneleri için de para toplamak istedik. Zuckerberg bu yaklaşımla ilgilenmediği için teklifi reddetti." ifadesini kullandı.

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Musk ayrıca, "Zuckerberg yalnızca etkinliği UFC düzenlerse dövüşmek istiyor. Ben her türlü dövüşmeye hazırım." dedi.

Zuckerberg, 13 Ağustos'ta X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajda, "Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden "Zuck bir tavuk." şeklinde yanıt vermişti. (AA)

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Elon Musk Mark Zuckerberg

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