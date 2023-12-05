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  4. İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı! Bomba imha uzmanları devreye girdi

İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı! Bomba imha uzmanları devreye girdi

05.12.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin yakınlarında iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrası camdan atılan valiz, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Valiz, kontrollü bir şekilde patlatılırken, içerisinden hediyelik eşya çıktı.

İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı! Bomba imha uzmanları devreye girdi

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi KYK kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kız odayı terk ederek dışarı çıkınca, arkadaşı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı attı. Yol kenarında düşen valizi bir süre sonra gören öğrenciler, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ŞÜPHELİ VALİZ İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, bomba imha uzmanları şüpheli valizin yanına gitti. Şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde imha edildi. Valizin içerisinden hediyelik eşya çıktı. Bir süreliğine korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, derin bir nefes aldı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

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İKİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINDI

Sevgili çift ise ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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Bursa valiz
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