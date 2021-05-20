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  4. İkizdere'deki olaylarla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek paylaşımı

İkizdere'deki olaylarla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek paylaşımı

20.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İkizdere ziyareti sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Akşener'e destek veren CHP lideri, erken seçim çağrısını yineledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımda kullandığı ifadeler Sedat Peker'in videolarına gönderme olarak yorumlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmış, partililerle grup arasında yaşanan gerilimi polis araya girerek önlemişti.

AKŞENER ÇOK SİNİRLENMİŞTİ

Bir kadının kendisne sorduğu soruya da tepki gösten Akşener, "Bunu Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp be ayıp. Megri Megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi be oradan hadi." diye seslenmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Rize'de yaşanan olaylarla ilgili Akşener'e destek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! #HemenSeçim" ifadelerine yer verdi.

kk

SEDAT PEKER DETAYI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı "Kim bilir hangi videonun konusu olacak." ifadesi Sedat Peker'in videolarındaki iddialara gönderme olarak yorumlandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP

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