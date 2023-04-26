HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘İklim bilimci olarak ben de şaşırdım’ diyerek duyurdu: Kar, fırtına ve soğuk geliyor…

‘İklim bilimci olarak ben de şaşırdım’ diyerek duyurdu: Kar, fırtına ve soğuk geliyor…

26.04.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın başlıyor, günlerce devam etmesi bekleniyor: Nisan sonunda, mayıs başında kar yağışı bekleniyor! Dr. Okan Bozyurt'un "Bir iklim bilimci olarak ben de şaşırdım" diyerek yaptığı uyarılara göre önümüzdeki günlerde soğuk hava, fırtına, don olaylarının yanı sıra özellikle de yüksek kesimler kar yağışı görülecek. Soğumanın en yoğun görüleceği tarihlerin altını çizen Bozyurt, 33 yıl önceki mayıs ayında görülen kar yağışına dikkat çekti. Bozyurt'un Marmara Bölgesi için de bir 'oraj' uyarısı var...

‘İklim bilimci olarak ben de şaşırdım’ diyerek duyurdu: Kar, fırtına ve soğuk geliyor…

Nisan ayından mayısa geçiş sürecinde yurdun adeta bir kış yaşanacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt öngörüsünü 1990'da Ankara'ya yağan kar yağışını hatırlatarak destekledi. Özellikle iç ve yüksek kesimleri işaret eden Bozyurt, Marmara Bölgesi'nde oraj, yani çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur ya da dolu eşliğinde görülen fırtına olayının beklendiğini dile getirdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"GEÇİCİ BİR KIŞI YAŞAYACAĞIZ"

Dr. Okan Bozyurt, YouTube'dan yaptığı açıklamalarda hava durumuna dair öngörülerini şöyle anlattı:

1 (1)

"Kar, fırtına, soğuk geliyor’ Şimdi bu başlıktan da gördünüz hepiniz şaşırdınız ama merak etmeyin ben de bir iklim bilimci olarak şaşırdım. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar kar geliyor, soğuk geliyor ve bununla birlikte fırtına ve don olayı geliyor. Yani deyim yerindeyse bir kışı geçici olarak birkaç gün yaşayacağız. Hatta yüksek kesimlerde bayağı bir kar yağışı olacak. İç kesimlerimizde de belki birçok merkezimizde ve ilçelerde kar yağışı görülecek. Peki ne zaman bu soğuma başlayacak? 27 Nisan’da başlıyor bu soğuma ve 2-3 gün devam edecek. Hava sıcaklıkları özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalacak.

BU TARİHLERE DİKKAT: 27-28-29 NİSAN…

Gece sıcaklıkları pek çok merkezlerimizde eksi derecelere düşecek. 27 Nisan’da başlayacak olan soğumanın en yoğun görüleceği tarih ise 28-29 Nisan aralığında olmasını bekliyorum. Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Kuzey ve iç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun pek çok bölgesinde özellikle Kuzey Doğu Anadolu başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum.

iStock-1078875798

33 YIL ÖNCEKİ O KAR YAĞIŞINI HATIRLATTI

"Şimdi herkes şaşıracak tabii bu nisan sonunda mayıs başında ne kar yağışı bu diye. Ben bazı çalışmalarımda bunu hep vurgularım iklimde 33 yıllık dönemler vardır. Aslında 33 yıllık demeyelim de 11 ve 11’in katları şeklinde. Bir iklimde 99 yıllık büyük dönemler var. Çok nadir görülen hava olayları 33 yılda bir tekrar görme şansını yakalıyorsunuz. Mesela buna benzer kopya bir hava kütlesinin 1990 yılında Mayıs ayında Ankara’da da görüldüğünü söyleyebilirim. Nisan’ın 30’unda Mayıs’ın 5’ine kadar olan süreçte ciddi kar yağışları görülmüştü 1990 yılında Ankara’da. Şimdi de 33 yıllık bir dönem geçmiş aradan. Genelde iklimdeki dönemlere baktığımızda da 33-35 yıllık dönemlere sıkışıp kaldığını görüyoruz.

bc285c82-c48e-4abf-88ba-0cbd7d3a169c

MARMARA BÖLGESİNE DE ‘SAĞANAK’ UYARISI

"Öte yandan cuma günü beklenen soğuk havanın dışında çarşamba günü (bugün) de çok kuvvetli bir sağanak yağış bekliyorum. Hatta Marmara Bölgesi’nde bir oraj bekliyorum. Çünkü üst atmosfer iyice soğumaya başladı. Üst atmosfer ile alt atmosfer arasında aşırı derecede bir sıcaklık farkı var bu da kararsız havayı tetikliyor. Bu muazzam sıcaklık farkından dolayı da çok güçlü gök gürültülü sağanak yağışlı, dolu ve fırtınalı günler meydana geliyor. Şu anda Türkiye’nin pek çok yerinde çok fazla oraj oluşuyor. Önceki gün de Afyonkarahisar’da çok şiddetli bir dolu yağışı oldu. İki gün önce de Adana’da çok şiddetli dolu yağışları oldu. Adana’nın bazı semtlerinde 30 cm kalınlığında yerde bir dolu örtüsü çıktı. Bu üst atmosferin bizden ne kadar soğuk olduğunu bize gösteriyor."

thumbs_b_c_b36db6d88bfd8cd70c3d0fa2ffc98610

İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NDA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Öte yandan İHA'nın geçtiği habere göre; Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttırdı.

AW877879_02

Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu. Yağmur yağışı Kısıklı’da görüntülendi.

AW877879_03

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

 DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

 Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da korkutan deprem! AFAD duyurduAdana'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi..."Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...
Tam o anda ekran karardı! Tam o anda ekran karardı!
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.