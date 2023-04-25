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Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

25.04.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bilim insanlarının Malatya Pütürge'de deprem olabileceği yönündeki uyarılarına Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan Görür, "Elazığ'dan Hatay'a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama Doğu Anadolu Fay Hattı/Ölü Deniz hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Amerikalı bilim insanlarının Malatya'da olabilecek bir depreme ilişkin uyarılarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları ve Prof. Dr. Görür'ün o paylaşımı...

Naci Görür, paylaşımında, "Amerikalılar, 'Malatya'da 6,8 büyüklüğünde deprem olacak' diyorlarmış." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı. Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ'dan Hatay'a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama Doğu Anadolu Fayı (DAF)/Ölü Deniz hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz."

NE OLMUŞTU?

ABD'li jeofizikçiler, 6 Şubat'taki depremlerde sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıklamışlardı.

ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydederek Malatya'nın Pütürge ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin olabileceği konusunda uyarı yapmışlardı.

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