Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Amerikalı bilim insanlarının Malatya'da olabilecek bir depreme ilişkin uyarılarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları ve Prof. Dr. Görür'ün o paylaşımı...

Naci Görür, paylaşımında, "Amerikalılar, 'Malatya'da 6,8 büyüklüğünde deprem olacak' diyorlarmış." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı. Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ'dan Hatay'a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama Doğu Anadolu Fayı (DAF)/Ölü Deniz hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz."

Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu… pic.twitter.com/iybcE0kl14 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 25, 2023

NE OLMUŞTU?

ABD'li jeofizikçiler, 6 Şubat'taki depremlerde sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıklamışlardı.

ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydederek Malatya'nın Pütürge ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin olabileceği konusunda uyarı yapmışlardı.