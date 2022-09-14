İlber Ortaylı'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in 'Suriyeliler' paylaşımına tepki! "Üstü örtülüyor, tam bir küstahlık"

Prof. Dr. Ortaylı, canlı yayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in Suriyeliler açıklamasını eleştirdi. Gündem yaratacak ifadeler kullanan Ortaylı, Şen'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımına yönelik sözlerine değinerek "Bir siyasi partininin yetkili otoristesi bunu söyleyemez" dedi.

ŞEN: SURİYE'DEN GELENLERE SORDUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında paylaşımını alıntılayan Şen, gönderisinde şunları kaydetmişti:

"Suriye'den gelenlere sordum. Diyorlar ki: 'İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek.'"

"NASIL OLUYOR DA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖBÜRLERİNE LAF ATIYOR?"

Tarihçi İlber Ortaylı, Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında Şen'in bu sözlerini anımsatarak tepki gösterdi. Sözlerine "Cevdet Bey'in yazısını falan tutmuyorum, 'Yunan' lafını hiç etmiyorsunuz diyor. Başka laflardan hiç bahsetmiyor" diyerek başlayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Nasıl oluyor da bir partinin genel başkan yardımcısı, yani Mustafa Şen, "Topraklardan gidecekler varsa önce siz bir gidin de onlar da görsün" diye laf atıyor öbürlerine? Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Üstü örtülüyor, hiç lafı edilmiyor."

