Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde de ''Nöbetçi Noter'' uygulaması başladı.

Nöbet hizmetini yürütün Bodrum 1. Noteri Hamdi Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına illerde olduğu gibi bazı ilçelerde de başlandığını söyledi.

Bodrum'un büyük bir ilçe olduğunu belirten Köse, "Şehirlere yakın bir nüfusu var. Buralara geleceğini biz tahmin ediyorduk. Bugün itibarıyla başladık. Yoğunluk şu ana kadar normal seyrediyor. Ancak bu uygulama duyulduktan sonra yoğunluk oluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Köse, hafta içinde notere gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlar için bu durumun fırsat olduğunu bildirdi.

Noterde işlemini gerçekleştiren Can Kontaş da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Fethiye

Süleyman Demirel Bulvarı İlba İş Merkezi'nde bulunan Fethiye 1. Noterliği de nöbet hizmetini sürdürüyor.

İşlem için notere gelen Selçuk Caneroğlu, hafta sonu noterin açık olmasının işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.