İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı: "Unutulan soykırım tekrarlanır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi X hesabından Srebrenitsa Soykırı hakkında bir paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"'Unutulan soykırım tekrarlanır.' demişti merhum Aliya İzzetbegoviç.

"11 TEMMUZ HAL KAPANMAYAN EN ACI SAYFALARDAN BİRİ"

“11 Temmuz” modern tarihin hâlâ kapanmayan en acı sayfalarından biri. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın acısı, aradan geçen 29 yıla rağmen yüreklerdeki yerini korumaktadır.

Trajediler insanlığın tamamı için öğretici olmalıdır. Gazze’deki soykırımın olanca şiddetiyle sürdüğü bu günlerde dünyayı insan olmanın onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir yer kılmak için verilen mücadelede Srebrenitsa’dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunmaktadır.

Srebrenitsa’da tüm insanlığın gözleri önünde; üstelik Birleşmiş Milletlerin (BM) “Güvenli Bölge” ilan ettiği alanda bir soykırım yaşanmıştı.

Adı tarihe “Bosna Kasabı” olarak geçen Ratko Mladic de tıpkı bugün Gazze’deki soykırımı sürdürenler gibi ideolojik bir körlük içinde aklın, sağduyunun ve vicdanın sesini hiçe saymıştı.

GAZZE VURGUSU

Sadece inançlarından ve kimliklerinden dolayı yaşlı, çocuk ayırmadan 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa’dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze’deki soykırım yaşanmazdı.

Ülkemizin de desteğiyle BM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde kabul edilen Srebretnisa Soykırımı Kararı, Srebrenitsa’nın tüm dünyada bir ders olarak genç kuşaklara öğretilmesini vazediyor.

11 TEMMUZ ÖZEL GÜNE DÖNÜŞECEK

Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 11 Temmuz, acıların paylaşılması, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması amacıyla ülkemizde de “Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü” olarak yâd edilecek.

Umulur ki bu elim hadise, insanlık vicdanının ve bilincinin gelişmesine katkı sağlar ve tüm insanlığın gözleri önünde süren Gazze soykırımına karşı sağır vicdanların uyanmasına vesile olur.

Bu yıl 11 Temmuz’da gerçekleşecek toplu cenaze töreninde 14 kurbanın cenazesi daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa’da soykırıma maruz kalanlar başta olmak üzere, dost ve kardeş Bosna-Hersek’in birçok bölgesinde katledilen Bosna Savaşı kurbanlarına, savaşın dahi bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösteren Bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’e ve tüm Bosna şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

