İletişim Başkanı Altun: Seçimlerin tarihi bellidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.



Seçimlerin tarihi bellidir.



6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?



Hayırdır!



Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021



