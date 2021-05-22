İletişim Başkanı Altun: Seçimlerin tarihi bellidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"
Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021
Seçimlerin tarihi bellidir.
6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?
Hayırdır!
Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?