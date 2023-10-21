İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma insani yardım çağrısı!

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

"İNSANİ KRİZİ GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE İZLİYORUZ"

Altun, Gazze'de enerji, temiz su eksikliği ve mama sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, "Gazzeli bebeklerin yaşadığı insani krizi gözlerimizin önünde izliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insanlık krizi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade eden Altun, "Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var." dedi.







