İletişim Başkanı Fahrettin Altun tek tek anlattı! Gazze'deki soykırımın kanıtı Türkiye'den! Lahey'de İsrail'in karşısına çıktı

7 Ekim'den bu yana İsrail'in işlediği cinayetleri yalan haberlerle uluslararası kamuoyuna sunduğunu aktaran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu katliamları somut delillerle ispatlanmış savaş suçları olarak kayde geçirdiklerini ve asla Gazze'ye duyarsızlaşmayacaklarını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar ise şu şekilde:

İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetleri somut delillerle kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde. Bu çalışmalarda birçok arkadaşımızın fedakarca çalışmaları söz konusu. İsrail'in katliamlarını 'iddia edilen' değil, 'somut delilleri olan ispatlanmış savaş suçları' olarak kayda geçireceğiz.

Filistin'de açık bir soykırım yaşanıyor. İsrail soykırım başta olmak üzere ağır cürümler işliyor. Soykırım toplu öldürme faaliyeti değildir soykırım bir halkın manevi ve maddi varlığına yönelen topyekün bir saldırıdır.

İSRAİL, GAZZE'DE FOSFOR BOMBASI KULLANDI!

Gazze'de hukuk da İsrail tarafından yok sayılmaktadır. İsrail, sistematik şekilde sivilleri hedef almaktadır. Fosfor bombalarının da sivil nüfus üzerinde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin açık delili konumundadır.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINI BELGELEYEN 'KANIT' KİTABINDAKİ BELGELER KULLANILDI

İsrail'in zulümlerine ilişkin çokça delil söz konusu. Bu yüzden de biz İsrail'in yargılanmasında Kanıt kitabındaki delillerin kullanılmasını önemsedik. Uluslararası Adalet Divanı'nda Kanıt kitabındaki belgelerin kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize gurur veriyor.

'HAKİKAT NAMINA MÜCADELE EDİYORUZ'

Hakikat namına sahada mücadele ortaya koyarken, İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba gösteriyor. Uyguladığı barbarlığı meşru kılmak için kapsamlı bir dezenformasyon politikası yürütüyor. İsrail'in katliamlarına başladığı ilk günden beri bunu yapıyor, buna hepimiz şahit olduk.

İsrail yaptığı katliamları yalan haberlerle görünmez kılma gayretinde. Eğer duyarsızlaşırsak hakikatın doğrunun yerini yalan ve kurgu haberler alır. Eğer duyarsızlaşırsak İsrail'in suçlarını normalleştirmiş oluruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak duyarsızlığa, unutkanlığa karşı ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: İSRAİL'İN YALANLARINI TEK TEK DEŞİFRE ETTİK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' beyanını esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz. Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarını tek tek ifşa etti. İsrail'in yalanlarını uluslararası kamuoyuyla paylaştı. DMM, İsrail'in 200'e yakın dezenformasyonunu deşifre etti.







