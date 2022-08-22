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  4. İlginç anlar! Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi: "Çok keyifliydi"

İlginç anlar! Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi: "Çok keyifliydi"

22.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada yaprak sarması yedi. İkili havada yaprak sarması yedikleri anları kameraya kaydetti.

İlginç anlar! Yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi: "Çok keyifliydi"

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi mevkisinde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı düzenlendi.

GÖKYÜZÜNDE ZEYTİN YAĞLI YAPRAK SARMASI

Seyir Tepesi mevkisinden havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytin yağlı yaprak sarması yedi.

İkili o anları kameraya kaydetti.

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Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran İsmail Aras, "Biliyorsunuz Erbaa yaprağı ile meşhur, Türkiye'nin en iyi yaprağı burada" diyerek, yaprak sarması tabağını beraber uçtuğu Canan Özenir'e verdi.

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Uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Özenir, "Erbaa'nın ünlü yaprağı ile yapılmış güzel bir dolmamız var, bunu havada tatma zevkini yaşayacağız. Dün akşam sardık. Türkiye'nin çok sevdiği ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan dolma Erbaa yaprağı ile daha da bir anlam kazanıyor, daha lezzetli oluyor. Şöyle bir havada ayrıca tadına bakalım." diye konuştu.

"SANIRIM TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE DENENMEMİŞ BİR ŞEYİ DENEDİK"

Uçuş sonrası konuşan Canan Özenir, "Çok keyifliydi. Sanırım Türkiye'de daha önce denenmemiş bir şeyi denedik, havada yaprak dolmayı yedik. Türkiye'nin de çok sevdiği bir yemek türü. Özellikle buranın meşhur ve coğrafi işaretli yaprağından yapıldığı zaman ayrı bir lezzetli, ayrı bir güzelliği oluyor. Daha önce denenmemiş bir şeyi, yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Zaten uçmak ayrı bir keyif, havada iken bunu deneyimlemek ise daha ayrı bir keyifti. Dolma da çok güzeldi afiyetle yedik," ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
spor Tokat Erbaa paraşüt yaprak sarma
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