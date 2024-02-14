HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İliç'te bir yıl önce 'Dünyanın ikinci Çernobil'i buraya gelin' diyerek yalvarmıştı! Çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

İliç'te bir yıl önce 'Dünyanın ikinci Çernobil'i buraya gelin' diyerek yalvarmıştı! Çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2024 15:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın madeni faciasının yaşandığı İliç'te yalvararak çektiği videoyla gündem olan, çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti. Cezayirlioğlu'nun "Ellerinizi öpeyim buraya gelin! Yalvarırım Lütfen! Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" sözleri dikkat çok konuşulmuştu.

İliç'te bir yıl önce 'Dünyanın ikinci Çernobil'i buraya gelin' diyerek yalvarmıştı! Çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki siyanirle altın çıkartılan madende meydana gelen facia Türkiye'nin gündemine oturdu. Heyelan sonucu büyük bir alanı etkileyen felakette 9 işçi toprak altında kalmıştı. Söz konusu felaket sonrası maden sahibi şirket Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 'Köylülere para verdi' iddiaları sosyal medyada gündemden düşmezken, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SEDAT CEZAYİRLİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre; İliç için verdiği çevre mücadelesiyle tanınan Sedat Cezayirlioğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

HGFJFJ

BİR YIL ÖNCE İLİÇ İÇİN YALVARMIŞTI

Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

gfh

"ELLERİNİZİ ÖPEYİM BURAYA GELİN LÜTFEN! BU SON ŞANSIMIZ"

Cezayirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları "Dünyanın ikinci Çernobil'i" diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıoyla atmosfere veriyorlar."

İlginizi Çekebilir

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

 “Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi”

“Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi”

 Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı!

Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı!


Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'daki felaketten canlarını böyle kurtarmışlar!Erzincan'daki felaketten canlarını böyle kurtarmışlar!
3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu
Gazze'den tahliye edilen Türklerle ilgili açıklamaGazze'den tahliye edilen Türklerle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç Maden
En Çok Okunan Haberler
Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor!

Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor!

Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı!

Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı!

Emekli Orgeneral hayatını kaybetti, Selçuk Bayraktar'dan paylaşım geldi

Emekli Orgeneral hayatını kaybetti, Selçuk Bayraktar'dan paylaşım geldi

İmamoğlu "Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek" diyerek belgeyi gösterdi

İmamoğlu "Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek" diyerek belgeyi gösterdi

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.