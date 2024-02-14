İliç'te bir yıl önce 'Dünyanın ikinci Çernobil'i buraya gelin' diyerek yalvarmıştı! Çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki siyanirle altın çıkartılan madende meydana gelen facia Türkiye'nin gündemine oturdu. Heyelan sonucu büyük bir alanı etkileyen felakette 9 işçi toprak altında kalmıştı. Söz konusu felaket sonrası maden sahibi şirket Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 'Köylülere para verdi' iddiaları sosyal medyada gündemden düşmezken, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; İliç için verdiği çevre mücadelesiyle tanınan Sedat Cezayirlioğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.
Cezayirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları "Dünyanın ikinci Çernobil'i" diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıoyla atmosfere veriyorlar."