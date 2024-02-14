İliç'te bir yıl önce 'Dünyanın ikinci Çernobil'i buraya gelin' diyerek yalvarmıştı! Çevre mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki siyanirle altın çıkartılan madende meydana gelen facia Türkiye'nin gündemine oturdu. Heyelan sonucu büyük bir alanı etkileyen felakette 9 işçi toprak altında kalmıştı. Söz konusu felaket sonrası maden sahibi şirket Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 'Köylülere para verdi' iddiaları sosyal medyada gündemden düşmezken, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SEDAT CEZAYİRLİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre; İliç için verdiği çevre mücadelesiyle tanınan Sedat Cezayirlioğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE İLİÇ İÇİN YALVARMIŞTI

Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

"ELLERİNİZİ ÖPEYİM BURAYA GELİN LÜTFEN! BU SON ŞANSIMIZ"

Cezayirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları "Dünyanın ikinci Çernobil'i" diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıoyla atmosfere veriyorlar."