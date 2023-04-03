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İlişki yaşadığı evli ve bir çocuk babasını emniyet kemeriyle öldürmüştü! Mahkemeden tahrik indirimi

03.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen olayda Buket Çelik, ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk babası Hakkı Öz'ü bulundukları aracın emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü. Olayla ilgili görülen davada Çelik, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çelik'in cezasını haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıla indirildi.

İlişki yaşadığı evli ve bir çocuk babasını emniyet kemeriyle öldürmüştü! Mahkemeden tahrik indirimi

Olay, İzmir Karabağlar'da geçen yıl meydana gelmişti. Buket Çelik, ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk babası Hakkı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü. Mahkeme, Çelik'e müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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EMNİYET KEMERİYLE BOĞDU

Geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana gelen olayda İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

CEZASINDA İNDİRİM

Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Çelik'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kaynak: DHA

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cinayet İzmir

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