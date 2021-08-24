İlişkinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız bu konuları üçüncü kişilerle konuşmayın

Kadınlar bir araya geldiklerinde eşleri, sevgilileri ve kayınvalideleri hakkında birbirlerine dert yanmaya bayılırlar. Kimi durumlarda çok detaylı olmasa da erkeklerinde de eşleri hakkındaki bazı şikayetlerini yakın çevresindekilere anlattığı bilinir. Ancak bir takım özel konuların taraflar arasında saklı kalması daha sağlıklı olacaktır. Peki yakın çevreyle paylaşacağınız konuların sınırını nasıl belirleyebilirsiniz?

SIRLARINI AÇIKLAMAYIN

Partnerlerinin birbirlerine verdikleri sırların iki tarafın arasında kalması gerekir. Ne de olsa ‘üçüncü kişinin bildiği sır değildir’ diye boşuna söylememişler. Özellikler partnerinizin size büyük bir zorlukla anlattığı ve onun hayatında travmatik bir durum yaratan sırlarını başkasından duyması ilişkideki güven bağının zedelenmesine neden olur.

TARTIŞMALARI DETAYLANDIRMAYIN

Tartışma, her ilişkinin tuzu biberidir. Bu nedenle ilişkiniz ne kadar güzel giderse gitsin tartışmalar kaçınılmazdır. Tartışmanın boyutu ne kadar büyük olursa olsun, taraflar birbirini affetme eğilimi gösterir. Ancak tartışmayı anlatacağınız yakın çevrenizdeki kişiler sizin kadar anlayışlı ve affedici olmayabilir.

CİNSEL KONULARDAN BAHSETMEYİN

Yakın çevrenizdeki kişilere özellikle partnerinizle aranızdaki cinsel hayattan söz etmeyin. Cinsellik ikili ilişkilerin en hassas noktasıdır. Eğer bu konuda bir sorun yaşadığınızı hissediyorsanız bunu partnerinizle ya da psikologla konuşmayı deneyebilirsiniz.

MALİ SIKINTILARDAN BAHSETMEK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ OLABİLİR

Hem mali sıkıntılar hem de gelir seviyesindeki yükseklik yakın çevrede konuşulmaması gereken konuların başında yer alır. Çünkü aile bütçesi tamamen iki tarafı bağlayan bir konudur. Mali sıkıntılara yönelik yapılan herhangi bir konuşma partnerinizin kendisini kötü hissetmesine neden olabilir.

PARTNERİNİZİN ZAYIF YÖNLERİNDEN KONUŞMAYIN

Korku, kontrol edemediğimiz şeydir. Bazı insanlar örümceklerden çok korkar, bazıları ise yükseklikten nefret eder. Özellikle arkadaş çevrenizi bu şekilde eğlendirmeye çalışıyorsanız, bu tür şeyler hakkında şaka yapmak yasaklanmalıdır. Eşinizin korkularıyla savaşmasına yardım etseniz iyi olur. Belki bir dahaki sefere eşiniz daha özgüvenli olacaktır.



