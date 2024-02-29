KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. İlk doğum günlerini 2028'de kutlayacaklar! 'Her zaman gerçekleşen bir tarih değil'

    İlk doğum günlerini 2028'de kutlayacaklar! 'Her zaman gerçekleşen bir tarih değil'

    29.02.2024 17:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kayseri Şehir Hastanesi’nde 4 yılda bir gelen 29 Şubat’ta gözlerini dünyaya açan 16 bebek, ilk doğum günlerini 2028’te kutlayacak.

    Her yıl yaklaşık 10 bin doğumun meydana geldiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde bugün farklı bir heyecan yaşandı. 4 yılda bir gelen 29 Şubat’ta gözlerini dünyaya açan 16 bebek, hayata ‘merhaba’ dedi.

    0ac4bd64-ef5d-439d-841a-f60a7f187989

    Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebekler, ilk doğum günlerini ise 29 Ocak 2028’te kutlayabilecek.

    46fedcbf-14cb-4480-b85c-05abbf92f49c

    Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Gülender Taş, annelerinde heyecanlı olduğunu söyledi.

    990ef6d6-d7dd-4055-9f0e-4896e5704dc0

    Taş, “Kayseri Şehir Hastanesi 6 yıldan beri çalışmaktadır. 3. Basamak bölge hastanesi olarak çalışıyoruz. 13 polikliniğimizde 25 doktorumuz var ve yıllık ortalama 10 bin doğumumuz olmaktadır. Günde bin hastaya hizmet vermekteyiz. Kadın doğum salonu, ameliyathane ve acil olarak çalışıyoruz. Bugün de gece 12’den itibaren 16 doğumumuz gerçekleşti. Bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan annelerimiz odalarında dinleniyorlar. Anneler de heyecanlı. Bu tarih her zaman gerçekleşen bir tarih değil. O yüzden bebeklerimiz de çok özeller. Annelerimiz de bu yüzden mutlular. Bizler de hekimler olarak çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. (İHA)

    845017ef-8312-4137-91ac-7206246beeceBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'Türkiye’de her 16 kişiden 1'inde görülüyor' Sıklığı bu yüzden yüksek'Türkiye’de her 16 kişiden 1'inde görülüyor' Sıklığı bu yüzden yüksek
    Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilirAğız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir
    'Musluk suyunu kaynatmak' ile ilgili önemli araştırma: Ortadan kaldırıyor'Musluk suyunu kaynatmak' ile ilgili önemli araştırma: Ortadan kaldırıyor
    Anahtar Kelimeler:
    bebek doğum günü Göz
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.