İlk görev yerine giderken hayatını kaybetti! Özge Kılıç'ın son mesajları yürekleri burktu

Geçtiğimiz günlerde öğretmen Özge Kılıç, Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a gittiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlanırken son mesajları yürekleri burktu.

ÖZGE HAYATINI KAYBETTİ, BABASI VE ABLASI YARALANDI

Isparta'da ailesiyle oturan Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesi Kongor Mahallesi'ndeki bir okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı. Geçtiğimiz hafta sonu Özge Kılıç, görev yerine gitmek için kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç ile yola çıktı. Baba Kılıç'ın kullandığı otomobil, Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, babası ile ablası yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Kılıç'ın kırılan sol kolu ameliyat edildi, Gamze Yavuz'un ise sağ kolu darbe aldı. Baba ile kızı, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

"BENİM ÇOCUĞUM ŞEHİT"

Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrası Özge Kılıç'ın cenazesi, Isparta'da Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

İSMİ ATANDIĞI OKULA VERİLDİ

Sabah'tan Furkan Nehri'nin haberine göre 2 yıl önce Trabzon'da özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenilen Özge Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası Özge Kılıç İlkokulu olarak değiştirildi.

SON MESAJLARI YÜREKLERİ BURKTU

Atandığı için çok mutlu olan Özge Kılıç'ın yakın arkadaşlarından olan Hande Sarığlan'a whatsapp üzerinde atanma belgesini gönderip, 'Atandım kanki, birazdan yola çıkacağız' yazarak mutluluğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Genç kızın mesajda mutluluğunu 'Şoktayım, kendimde değilim' diyerek ifade ettiği, arkadaşının 'hayırlı olsun' yazması üzerine, 'Darısı sizin başınıza' diyerek arkadaşına iyi temennilerde bulunduğu öğrenildi.

"VARACAĞIMIZ YERE 30 KM KALMIŞTI"

İlk atandığı görev yeri olan Erzurum'a giderken Hınıs ilçesi yakınlarında kazada ölen Özge Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, kaza günü yaşananları anlattı:

"Kızım pazartesi okulda görevine başlayacaktı. Biz de Özge, ablası ve ben yola çıktık. Üçümüzün de şoförlüğü vardı. Değişe değişe Isparta'dan Erzurum'a kadar geldik. Sonra bir anda araç yoldan çıktı. Varacağımız yere 30 kilometre kalmıştı. Kazada Özge dışarı fırlamış. Biz araçta yaralandık ama maalesef Özge'yi kaybettik."



