İlk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. İlk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak? İlk sahur saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

İLK SAHURA NE ZAMAN, HANGİ GÜN KALKILACAK?

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

ANKARA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

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