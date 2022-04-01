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İlk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? İlk sahur saat kaçta?

01.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? sorusunun yanıtı On bir ayın ayın sultanı Ramazan'a az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Bu kapsamda İlk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak? İlk sahur saat kaçta? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2022 Ramazan imsakiyesi ve detaylar haberimizde...

İlk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? İlk sahur saat kaçta?

İlk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. İlk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak? İlk sahur saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

İLK SAHURA NE ZAMAN, HANGİ GÜN KALKILACAK?

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ANKARA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç iftar
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