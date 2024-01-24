İlk Türk astronot kimdir? Uzaya çıkan ilk Türk astronot kim oldu? Türkiye’nin ilk uzay yolcusu

Yıldızlararası uzaya giden ve uzay çalışmaları üzerine önemli eğitimler alan kişiler, astronot veya kozmonot olarak tabir edilmektedir. Bu kişiler gerekli eğitimleri aldıktan sonra uzay araçları vasıtasıyla uzaya fırlatılmakta ve orada önemli bilimsel ve deneysel çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda uzaya çıkan ilk Türk astronot konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan uzay yolculuğu konusu insanlık için büyük bir öneme sahiptir.

İlk Türk astronot kimdir?

Dünyanın dışında kalan alanda bazı gök cisimleri bulunmaktadır. Bu cisimlerin kimisi kendi yörüngesi etrafında hareket ederken bazıları ise sabit bir şekilde kalmaktadır. Bu cisimler arasında bulunan geniş alan uzay olarak isimlendirilmektedir. Günümüze kadar uzay yolculuğuna çıkan birçok önemli isim olmuştur. Ancak son günlerde adından sıkça söz ettiren önemli bir isim vardır. Bu isim ilk Türk astronot olma unvanına sahip olan ve yakın zamanda uzay seyahatine çıkan Alper Gezeravcı’dır. 1979 senesinde Mersin’in Silifke ilçesinde doğan bu isim, Türk Hava Kuvvetleri kapsamında askeri pilot olarak önemli hizmetler vermiştir. Ocak ayının 19’unda ve Türkiye saatine göre 00.49’da uzay seyahatine gönderilen Alper Gezeravcı, ülkemizin tarihine de büyük bir imza atmıştır.

Uzaya çıkan ilk Türk astronot kim oldu?

Geçmiş tarihlerde uzaya giden ve önemli deneysel çalışmalar yapan birçok önemli isim mevcuttur. Bu isimlerden biri de son zamanlarda ismini sıkça duyduğumuz Alper Gezeravcı’dır. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak karşımıza çıkan bu isim, 2024 senesinin 19 Ocak tarihinde uzay aracıyla uzaya fırlatılmış ve 20 Ocak tarihinde Uluslararası Uzay Merkezi’ne varış sağlamıştır. Alper Gezeravcı’nın kariyer yolculuğu ise oldukça dikkat çekicidir. Dördüncü nesil savaş uçağı olarak bilinen F-16 başta olmak üzere; SF-260, T-41, KC-135, F-5 gibi pek çok farklı uçuş aracıyla 15 sene boyunca önemli uçuşlara katılım sağlamıştır.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu kimdir?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu birçok mecrada karşımıza çıkan ve savaş pilotu olarak bilinen Alper Gezeravcı’dır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaklaşık olarak 21 sene kadar görev yapmış olan Alper Gezeravcı, 44 yaşındadır. Lisans eğitimini Hava Harp Okulu’nda bitiren ve sonrasında ABD’nin Ohio eyaletinin 6. büyük şehri olma özelliğini taşıyan Dayton, Ohio’da Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü kurumunda, yüksek lisans eğitimini tamamlayan Alper Gezeravcı, tarihe adını ilk Türk uzay insanı olarak yazdırmayı başarmıştır.





