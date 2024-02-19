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İlkokulda öğretmene iğrenç taciz! Müdür, müdür yardımcı ve bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda yaşanan taciz skandalı akıllara durgunluk verdi. Okulda görevli öğretmen A.M., müdür N.S. tarafından hem Whatsapp'ta hem de okulda sözlü tacizlere uğradı. Şikayetçi olan öğretmene tacizler daha da arttı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edilen müdür daha sonra olayla alakalı olan müdür yardımcısı ve bir öğretmenle birlikle görevden uzaklaştırıldı. Mağdur öğretmen, müdürün kendini gördüğü her yerde Azer Bülbül'ün 'İlle de sen' şarkısını söylediğini de belirtti.

İlkokulda öğretmene iğrenç taciz! Müdür, müdür yardımcı ve bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.M., okul müdürü N.S.’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş Valiliği, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda müdür N.S., yardımcısı N.Y. ve sınıf öğretmeni Ö.A.’nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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TACİZLER ARTARAK DEVAM ETTİ

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.’yi sözlü olarak taciz etmeye başladı. A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı. Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.’nin tacizleri artarak devam etti. Bunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür N.S.’nin kendisini taciz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

‘MEZARA GİRENE KADAR İLLE DE SEN’

A.M., şikayetinin ardından N.S.’nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.’den şikayetçiyim.”

VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.” (DHA)

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Öğretmen Kahramanmaraş taciz
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