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  4. İmamoğlu anlattıkları ile yine gündem yarattı: “İmamı yok dediler, vallahi ben gider kıldırırım!”

İmamoğlu anlattıkları ile yine gündem yarattı: “İmamı yok dediler, vallahi ben gider kıldırırım!”

05.03.2024 08:04
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Yerel seçimlerde İstanbul için kıyasıya yarış devam ediyor. Ekrem İmamoğlu son olarak Avcılar’da yaptığı konuşmayla yine dikkatleri üzerine çekti. İmamoğlu açıklamasında “Camiyi yaptık, diyanete teslim edeceğiz. Bir Kurban Bayramı arifesi dedim ki 'Camiye gidin, bakın bakalım, eksiği var mı? Bir an önce açılsın. Arkadaşlarım geldi, ne deseler iyi. 'Başkanım gittik her şey tamam da müftü görevlendirmek istemiyormuş, imamı yok'. Dedim vallahi ben gider kıldırırım. Ben yaparım o işi” dedi.

İmamoğlu anlattıkları ile yine gündem yarattı: “İmamı yok dediler, vallahi ben gider kıldırırım!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'de İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. 2019 yılında Silivri'de yaşanan depremin ardından yıkılan bir caminin yerine başka bir cami projesinin tasarlandığını ancak müftülük tarafından dava edildiğini açıklayan İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yahu beş yıldır kaç kez Turan Hançerli başkanımız gitti konuştu. Biz ekip yolladık, anlattık. Bir müftü sırf Ekrem İmamoğlu oraya cami yapmasın diye bizim projemizi dava etti. Ben bu aklı biliyorum. Neymiş efendim, oraya daha büyük cami lazımmış. Yahu kardeşim burası kavşak. Kaldı ki caminin büyüğü değil, bizim Yaradan'ımız, bizim inancımız bize tevazuu emretmiş, tevazuu.

“AKLI SIRA İMAMOĞLU ORAYA CAMİ YAPARSA…”

Oraya yakışanı yapmak bize yakışır. Beni niye engelliyor biliyor musunuz? Aklı sıra Ekrem İmamoğlu oraya cami yaparsa hani mütedeyyin insanlar, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eder, etmesin diye. Yahu Allah seni ıslah etsin. Sen benim ne cami cemaatiyle, ne mütedeyyin insanlarla, ne inançlı insanlarla aramıza girebileceğini mi zannediyorsun? Hadi oradan"

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“SİZİN SİYASETİNİZ BATSIN"

Yakuplu'ya yaptırılan bir camiye de zamanında imam atanmadığını anlatan Ekrem İmamoğlu, “Orada bir cami yaptım cami. Ve adını da ne koydum biliyor musunuz? Kuva-yi Milliye Camii koydum, Kuva-yi Milliye Cami. Camiyi yaptık, diyanete teslim edeceğiz. Bir Kurban Bayramı arifesi dedim ki 'Camiye gidin, bakın bakalım, eksiği var mı? Bir an önce açılsın. Bayram namazı sabahı, bayram namazını ben orada kılacağım' dedim. Arkadaşlarım geldi, ne deseler iyi.

'Başkanım gittik her şey tamam da müftü görevlendirmek istemiyormuş, imamı yok'. Dedim vallahi ben gider kıldırırım. Ben yaparım o işi. Aradım o zamanki yetkilileri dedim ki 'Size yarım gün müsaade yarım gün. O camiye imam görevlendiriyor musunuz? Görevlendirmiyor musunuz? Sen dedim bunu yapıyorsan bekliyorum cevabını o gün oraya imam görevlendirildi ve bayram namazını orada kıldık. Onun için ben buradan o müftüye veya onun gibilere sesleniyorum, sizin siyasetiniz batsın" diye konuştu. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu İmam Avcılar cami müftü Seçim 2024
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