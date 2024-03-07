'İmamoğlu başka parti bul' demişti! Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarını DEM Parti'ye kapatacağını duyuran ve bu sözleriyle gündemi değiştiren CHP adayı Burcu Köksal tartışılmaya devam ediliyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki gelmişti. İmamoğlu "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak!" dedikten sonra Köksal'ın Zafer Partisi'nden randevu talep ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia kısa süre içinde Köksal tarafından yalanlandı.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ın Zafer Partisi Afyon il örgütünü ziyaret etmek istediğini söyledi.

"KABUL EDİN" TALİMATI

Teşkilatına Köksal'ın ziyaretini kabul etmelerini söylediğini belirten Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır." dedi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul'da seçim çalışmaları yürüten Ümit Özdağ, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP Grup başkan vekili olan bir hanımefendiyi partiden kovmaya yetkisinin olmadığını düşünüyorum.

Ama bu CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu hanıma Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum.

Çünkü Zafer Partisi'nin kapıları DEM'e kapalı. Burcu hanıma açık ama İmamoğlu'na hiçbir zaman açılmayacak. Çünkü İmamoğlu tarafını uzun süre önce belli etti.

İmamoğlu Türkiye tarafında değil büyükelçiler tarafındadır. İmamoğlu DEM'in ve onun bölücü politikalarının yanındadır. Bu adımıyla da zaten kimin yanında olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiş oldu."

KISA SÜREDE YALANLADI

CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal, Ümit Özdağ'ın bu iddialarını yalanladı. Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Köksal, "Benim Zafer Partisi Afyol İl Örgütü'nden bir randevu talebim olmadı. Ben CHP'liyim, Zafer Partisi'ne geçmeyi düşünmüyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'DÜZELTMİŞTİ'

Köksal'ın sözlerinden sonra kürsüye çıkan Özgür Özel belediye başkan adayının dilinin sürçtüğünü ifade ederek "Kendisi 'başkanım lütfen beni düzelt' diyerek ricada bulundu. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltelim CHP'nin kapıları tüm siyasi partilere açıktır" demişti.

GERİ ADIM ATMADI

Ancak Köksal bu düzeltmenin ardından sosyal medya hesabından sözlerinin arkasında durduğuna dair bir açıklama yaptı ve "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk’lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü. Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz" denildi.

Açıklamada, "Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerin kullanıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





