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  4. İmamoğlu bizzat açıkladı: Teklifi günler öncesinden haber almış! Kılıçdaroğlu görüşmesine Özgür Özel'den de dikkat çeken yorum

İmamoğlu bizzat açıkladı: Teklifi günler öncesinden haber almış! Kılıçdaroğlu görüşmesine Özgür Özel'den de dikkat çeken yorum

27.10.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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CHP'de tüm gözlerin çevrildiği kurultaya günler kala Ankara'da önemli bir temas gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde konuşulanları detaylandırdı. Kılıçdaroğlu'ndan kurultay için aldığı görev teklifi hakkında ilk kez yorum yapan İmamoğlu, CHP liderine verdiği yanıtı da açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun rakibi ve İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'den de ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi için 2024 yerel seçimlerinde belirleyici rol oynayacak kurultay önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek. Bir yanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel gibi isimlerin başını çektiği 'değişim' hareketi, diğer yanda ise genel merkez kurmaylarının desteğiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda genel başkanlık için yarışacak. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na teklif gitti, İmamoğlu olumlu yanıt verdi. Özgür Özel gelişmeyi sıcak karşılarken genel merkeze tepkisi de dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNE OLUMLU YANIT

İmamoğlu Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı. İmamoğlu etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya İmamoğlu şöyle yanıt verdi:
"Doğrudur. Aslında geçen hafta perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve sayın genel başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim.

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KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİ BİZZAT AÇIKLADI

Genel başkanımızla dünkü buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay. Tabii ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci bana tevdi eden sayın genel başkanımıza teşekkür ederim."

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN DE İLK YORUM GELDİ

Öte yandan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi ve İmamoğlu ile birlikte 'değişim' hareketinin önde gelen isimlerinden Özgür Özel'den de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi ve teklif hakkında da ilk açıklama geldi. İmamoğlu ile bir araya geldikten sonra t24'ün sorularını yanıtlandıran Özel, "Biz de olumlu bakıyoruz. Zaten bana divan başkanı kimi isterseniz diye sorsanız Ekrem Bey’i isterim” dedi.

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"BİZE HİÇ SORMADILAR"

Özgür Özel ayrıca CHP Genel Merkezi'ne tepkisini de şu sözlerle dile getirdi:

"Genel Merkez, 81 ilde divan başkanlığı için bize hiç sormadan, genel başkan yardımcılarını, Genel Merkeze yakın isimleri görevlendirdiler. Bugün uzlaşıyor olmaları hem değişimin gücünü gösterir, hem de bütün yaz boyunca yapılan sürecin tamamını temize çekmez. 81 ile kimseye sormadan Divan Başkanı yollamalarını temize çekmez.”

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel

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