HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Kalın'ın sözlerine sert yanıt! 'Şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür'

İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Kalın'ın sözlerine sert yanıt! 'Şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür'

26.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'montaj video' tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu, "2017'de Ankara ve İstanbul belediye başkanları görevden alındı. Demokrasiye darbedir. Mental yorgunluk olarak tarif edildi. O mental yorgunluk ise şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür" dedi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Kalın'ın sözlerine sert yanıt! 'Şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür'

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir video hakkında ilk başta "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" demişti. Erdoğan daha sonra "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'montaj video' tartışmasıylarıyla ilgili ise "Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek" demişti. İmamoğlu, gelen açıklamalara tepki göstererek "Şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür" dedi.

2 (1)

Katıldığı canlı yayında konuşan İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BUNLARI ACI BİÇİMDE TARİH YAZACAK"

"İnandığımız doğruları ve toplumun lehine olanları anlatma mecburiyetimiz vardır. Toplumu aldatayım diyenleri tarih yazacak. 14 Mayıs öncesi ortaya konan dil, 14 Mayıs sonrası da devam etti. İçinde montaj, şantaj, yalan var. Bunları acı biçimde tarih yazacak.

ERDOĞAN VE KALIN'IN MONTAj VİDEO AÇIKLAMASI: İKTİDAR MENTAL ÇÜRÜMÜŞLÜĞE DÜŞMÜŞTÜR

'Videonun kendisi kurgu, unsurları gerçek' demek ne kadar acı. Bu artık kendi tarifleriyle bir mental yorgunluk meselesi tartışıldı. 2017'de Ankara ve İstanbul belediye başkanları görevden alındı. Demokrasiye darbedir. Mental yorgunluk olarak tarif edildi. O mental yorgunluk ise şu an ki iktidar mental çürümüşlüğe düşmüştür. Bu gömlek beyaz, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buna siyah derse çıkıp siyah derler. Bu yöneten aklın kendine verdiği zarar beni ilgilendirmiyor. Halka verdikleri zarar beni ilgilendiriyor. Bunu defalarca yaşadık, mental çürümüşlüğü tarif edelim. Deprem olmuş yardıma gidilecek, AFAD ve diğer kuruluşlar harekete geçmek için Erdoğan'ın talimatını bekledi. Bunu tarih yazacak. AFAD ve Kızılay harekete geçmek için talimat bekliyor. Balıklı Rum Hastanesi yangınında İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanımızın himayelerine yangını söndürdük dedi. Yangını İBB itfaiyesi söndürdü.

Binlerce atama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne alakası var. Bu nasıl bir tek adam düzenidir. Seçim dönemini bile düşünmediler. Dün bir Bakan'ın fotoğrafını gördüm, kendisi milletvekili olmuş ama o bölgenin karayolları ekipleriyle toplantı yapıyorlar. Bu kadar çürümüşlük bu kadar kötü...

ÜSKÜDAR'DAKİ KAÇAK YAPILAR

Bugünün düzeninde oraya Şehircilik Bakanlığı, oraya imar veriyor. Onları korumak için imar veriyor. Bu parti devletin olmanın geldiği en dip nokta. Bu nedir biliyor musun; Senin gelir evine bir gecede el koyar. Aldattılar insanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyona çıkıyor. 29 kanal yayınlıyor. Nasıl bir baskı dönemi?"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif! Doğal gaz hattı çalışmalarında bulunduHeyecanlandıran keşif! Doğal gaz hattı çalışmalarında bulundu
Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...
HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu, görenler şaşkına döndü! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu, görenler şaşkına döndü! Harekete geçildi

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor!

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

Sizin de başınıza gelebilir! Ev kiralayacaklar dikkat: 'Her gün akşam 20.08'de...'

Sizin de başınıza gelebilir! Ev kiralayacaklar dikkat: 'Her gün akşam 20.08'de...'

İlginizi Çekebilir

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.