İmamoğlu'ndan Erkan Baş'a destek

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş 'Özgürlük Yürüyüşü'ne başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baş'ın yürüyüşünü desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sn. Erkan Baş'ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür. Türkiye'de her açıdan dar bir alana sıkıştırılan siyaset anlayışını baştan aşağı değiştirmek, gerçek bir demokrasi ve adalet inşası için zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sn. Erkan Baş'ın, seçilmiş milletvekili Can Atalay için başlattığı yürüyüşü destekliyorum. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak sayılması düşündürücüdür. Türkiye'de her açıdan dar bir alana sıkıştırılan siyaset anlayışını baştan aşağı… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 4, 2023



