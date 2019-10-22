İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'yla ilgili açıklamalarına karşılık şöyle konuştu: 'İTİBARI SİZ ZEDELEDİNİZ ZATEN'



"Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunları söyleyemez. Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi? Bakan 'modern bir kültür sanat alanı' yapılacağını söylüyor, nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bakan 'İBB'nin bu alandan kat be kat büyük alanları var' dedi. Sayın Bakan siz İstanbul'u hissedememişsiniz. Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihine damga vurmuş iki yerden bahsediyoruz. Siz makamınızda çektiğiniz o fotoğrafla şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız. Siz İstanbul'a odaklanacağınıza kim olduğu belli olmayan insanlara motive olmanız tarihe çok acı bir damga vuran bir nottur. TCDD'nin itibarını zedelemekmiş, itibarı siz zedelediniz zaten. TCDD'nin en tarihi iki simgesini herhangi birine vermeyi tercih etmeye çalışarak büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olacak. Bu tarihi binalarımızı aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız.

'HAKLARIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ'



16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık, her anını takip edeceğiz, hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız." BAKAN TURHAN NE DEMİŞTİ?



Söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktaran Bakan Turhan, şunları ifade etmişti: "Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek, ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesinin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?"

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı! Bakan Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığına işaret ederek, zaten ihale şartlarının önceden kamuoyuna açıkça sunulduğu ve İBB'nin söz konusu firmaları, istenilen şartlarını gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirmediğini anlatmıştı. Şartnamede açık olarak "müştereken ve müteselsilen" ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubunun ekinde bu ifadeye yer verilmediğini ve değiştirilmeğini belirten Bakan Turhan, ihale komisyonunun, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit ettiğini ve İBB'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını bildirmişti. 'İBB ORTAK GİRİŞİMİ DÜŞÜK TEKLİF VERDİ'



Bakan Turhan, ihaleye İBB ortak girişiminin daha düşük teklif verdiğinin altını çizerek, "Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin kazanması mı? Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadarki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?" ifadelerini kullanmıştı.