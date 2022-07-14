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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere 'çizme' ve 'şov' yanıtı... Süleyman Soylu'yu işaret ederek duyurdu! 'Beni aradılar...'

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere 'çizme' ve 'şov' yanıtı... Süleyman Soylu'yu işaret ederek duyurdu! 'Beni aradılar...'

14.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından tatilde olması nedeniyle topladığı tepkilere yanıt verdi. Gelişmeleri anbean takip ettiğini vurgulayan İmamoğlu, sel sırasında çizmeyle fotoğrafı gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek "Ben çizmemi afet sonrası, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere 'çizme' ve 'şov' yanıtı... Süleyman Soylu'yu işaret ederek duyurdu! 'Beni aradılar...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemle ilgili değerlendirmelerini paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. İmamoğlu İstanbul'da özellikle Esenyurt'u ağır vuran sel sırasında tatilde olduğunu ortaya çıkmasının ardından kendisine gelen tepkilere cevap verdi. İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çizmeli fotoğrafına değinerek tepki gösterdi ve "Bu süreçte 'çizmeni giy, alanda fotoğraf ver' diye çok sayıda iyi niyetli tavsiye almadım değil" şeklinde konuştu.

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"İSTANBUL'DA AFET BENZERİ BİR DURUM YAŞANMADI"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öncelikle Datça'ya ve Çeşme'ye geçmiş olsun. İBB olarak tüm sorumluluk duygumuzla her yerde olduğumuz gibi şu anda da Datça ve Çeşme'de 60 personelimiz ve 12 aracımızla orada destek oluyoruz, katkı sunuyoruz. Daha fazla ihtiyaç duyulduğunda elbette ekibimizi de sayımızı da artıracağız.

Bugün sizlerle beraber olma nedenim bayramda İstanbul'da özellikle 2 ilçemizde etkili düzeyde, Esenyurt'ta oldukça etkili olan bir yağışın ardından yaşananlar. Birkaç gün gözlem yaptım, yorumları dinledim, yazılanları okudum. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Bir sokakta sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. Son olarak da 2020'de yaşanan sorun sonrası bu bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. Tam 8 milyon lirayı aşan bir yatırımdan bahsediyoruz.

"TÜM ALANLARDA 'TEK ADAMLIK' ANLAYIŞI YAYGIN HALE GETİRİLMEK İSTENİYOR"

  • Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri anbean takip ettim. Sabah saat 03.30 itibarıyla konferans sistemli görüşmeler yaparak gelişmeleri ekibimizle birlikte yönettik. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı: Tüm alanlarda 'tek adamlık' anlayışı ve bu anlayış yaygın bir hale getirilmek isteniyor. Kendi akıllarıyla değil, hep o 'tek adam' dediği neyse onun için harekete geçiriliyor.

  • O işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Sorunun çözümü için çalışan binlerce kişinin emeğinin önemi yok mu? İBB 3 yıldır 'tek adam' kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Ben kaldığım sürece İBB'de tek adamlık asla olmayacak.

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"OBJEKTİFİN ÖNÜNE GEÇİP ÇİZME GÖRÜNTÜSÜ VERMEYLE KİMSE EMEĞİN ÜSTÜNÜ KAPATAMAZ"

  • Şov yapmaya değil, sorunu çözmeye uğraştık ve gerçekten sorunu çözdük. Yaratılmaya çalışılan suni gündeme bakarsak 3 bin 200 çalışanımızın hiçbir emeği yok.

  • İBB'de kahraman bir kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak. İBB'de kahraman koca bir ekiptir. Keşke İmamoğlu'nun elinde sihirli değnek olsa, olay yerine gelip oradaki sorunu anında çözse. Ama böyle şeyler Hollywood filmlerinde olur, bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına hizmet etmek için iş yapma biçiminde olur.

  • Benim üzerimden binlerce arkadaşımın emeklerini yok saymaya hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz. Ben huzurlarınızda o gece boyunca çalışan her bir mesai arkadaşımı İstanbul halkı ve kendi adıma gerçekten tebrik ediyor ve yürekten teşekkür ediyorum. Zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımız bir kez daha belirtmek istesrim.

"'ÇİZMENİ GİY, FOTOĞRAF VER' DİYE TAVSİYELER ALDIM"

  • Bu süreçte 'çizmeni giy, alanda fotoğraf ver' diye çok sayıda iyi niyetli tavsiye telefonu almadım değil. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Medyada fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum.

  • İstanbul'da 2-2.5 yılda 10.2 milyar liralık İSKİ sadece bu baskınlar engellensin diye yatırım yaptı, yapmaya devam ediyor. O yağmur 3 yıl önceki İstanbul'a yağsa aradan bir hafta geçtikten sonra bile hala selde kaybolmuş insanlarımızı arar olurduk. O gün 25 yıldır olduğu gibi denizle karanın birleştiğini görürdük. Hangi semt olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Biz bütün bu görüntülerin yaşanmaması adına tümden ortadan kaldırmış aklın, tekniğin, bilimin yolunda yürüyen kocaman bir aileyiz.

  • İSKİ'ye çektirilen zulmü altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Onca yapılmış işleri de bu süreçte görmeniz çok zor değil. İstanbul'un makus su baskını sorununu çok büyük oranda çözmüş, kalan az kısmı da bir süre sonra tamamlayacak gururu yaşayan bir ekibiz. Ama ne yazık ki dejenere edilmiş düzende ne bu çalışmalar konuşuluyor ne de sıkıntıların asıl sahiplerinin 20-25 yıllık aymazlıkları ele alınıyor.

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"ORTADA CİNAYET VAR, ZANLI ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

  • Teşbihte hata olmaz; ortada bir cinayet var, zanlı elini kolunu sallayarak ortada geziyor, kurtarıcı bir de poz veriyor, herkes onun suçlu olduğunu biliyor ama her nedense maktulü yaşama döndüren suçlanıyor. Bu nasıl vicdandır?

  • Biz işbaşı yaptığımız günden itibaren bu şehrin kangren olmuş sorunlarını çözmeye odaklandık. İsrafa son vererek bir avuç insana akıtılan paraları iş yapmaya ayırıp sizlere hizmete odaklandık.

  • Benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler. Benim derdim İstanbul'un en başarılı, en hizmetkar ve en demokrat belediye başkan olmak. Oy vermeyen ilçelere metro götürmemeyi marifet sayan, ziyaret bile etmeyenler İstanbul'dan silindi ve gitti. Bir partiye üye olmadan, bir partinin referansı olmadan iş bulamama dönemi kapandı. Öyle bir silinme ki bu, bir daha da bu makamlara gelemeyecekler. O partizan kafa asla bizim karşımızda galip gelemeyecek. Ben oy verene de vermeyene de hizmeti vazife kabul eden bir insanım.

  • 2 yağmurda da tatile denk geldim ama bütün İstanbul iyi niyetimi biliyor. Ayrıca eşine, çocuklarına zaman ayırmayan bir baba olmayacağımı da biliyor
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Ekrem İmamoğlu

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