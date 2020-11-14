İmamoğlu'ndan korkutan koronavirüs açıklaması: 2-3 haftalık kapanma şart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci etabının açılışını yaptı. Koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, pandeminin tek başına maske ve mesafe ile tanımlanacak bir süreç olamayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayılarının yüzde 50'sinin İstanbul'da olduğunu hatırlatan İmamoğlu “İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve herkes farkındaki bu iş, mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. Çemberi gittikçe daralan biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin bu hastalığı yaşadığını görüyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, salgının 7. ayına girdiğini, her geçen gün artan sayıya bağlı olarak bazı hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti.

“BULAŞICILIĞI DERHAL AZALTMAK ZORUNDAYIZ”

İstanbulluların yaşam hakları için en sert uyarıları yapması gereken makamda olduğunu dile getiren İmamoğlu “Bulaşıcılığı derhal azaltmak zorundayız. Yazıktır insanlarımıza, sağlık çalışanlarımızın emeklerine, yaşamlarına. Her şeyi yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz yaşamı canları tekrar yerine koyma şansımız yoktur” diye konuştu.