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İmamoğlu'ndan 'müsilaj' açıklaması

05.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Çevre Günü kapsamında Kurbağalıdere'nin açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Son zamanlarda müsilaj denen meseleyi tartışıyoruz. Marmara Denizi'nin bereketli halini korumak adına işbirliği halinde bütün belediyeler, bütün kamu kurumları, özel kuruluşlar, sanayi kuruluşları, tarım yapan insanlar, devletin bakanlıkları topyekûn ortak akılla bu sorunu çözmek zorundadır" dedi.

İmamoğlu'ndan 'müsilaj' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Dünya Çevre Günü kapsamında Kurbağalıdere'nin açılışa katıldı. Ekrem İmamoğlu Kurbağalıdere'yi baştan uca gezdi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

"KURBAĞALIDERE İLE İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

İmamoğlu, "Kurbağalıdere şu an bitirilmiştir ve güzel olmuştur. Ama Kurbağalıdere ile işimiz henüz bitmedi. Kurbağalıdere'de ciddi bir emek var. Geçmişte de yapılan işler var ama çok yavaştı ve çok uzadı. Biz bu süreci hızlandırdık. Şimdi ise amacımız Ataşehir'in içinden girecek bir şekilde bu hattın kesintisiz yaya hattı olmasını sağlamak" dedi.

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"MARMARA DENİZİ'NE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKİYOR"

İmamoğlu, "Son zamanlarda müsilaj denen meseleyi tartışıyoruz. Marmara Denizi'ne gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Dünyanın en genç denizlerinden birisi Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin bereketli halini korumak adına işbirliği halinde bütün belediyeler, bütün kamu kurumları, özel kuruluşlar, sanayi kuruluşları, tarım yapan insanlar, devletin bakanlıkları topyekûn ortak akılla bu sorunu çözmek zorundadır. Yarın İzmit'e davetliyim bu konuyu orada konuşacağız. Bu işin partisi olmaz. Bu işin ülkesi de olmaz" dedi.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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