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İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararına ilk tepki: 'Konuşacağız'

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada ‘Konuşacağız” dedi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli’de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;

Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor, ben de bazı duyumlar alıyorum. YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin, asla! Biz hep beraber umudu taşıyacağız.

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Ekrem İmamoğlu YSK

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