İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararına ilk tepki: 'Konuşacağız'

İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli’de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;

Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor, ben de bazı duyumlar alıyorum. YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin, asla! Biz hep beraber umudu taşıyacağız.



